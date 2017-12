Könyvek fiatalabbaknak – mit vegyünk karácsonyra a kisgyerekeknek?

Milyen a mai magyar gyerekirodalom, mennyire beszél a máról, mennyire korszerű, és persze mely könyveket ajánlja a szakértő az idei termésből? Ezekre a kérdésekre kértünk választ Szekeres Nikoletta irodalmártól, a Mesebeszéd – A gyerek- és ifjúsági irodalom kézikönyve című kötet szerkesztőjétől.

– Általánosságban a kortárs mesékről elmondható, hogy jóval groteszkebbek, szabadabban kezelik az időt, és egészen más kapcsolatban vannak az illusztrációkkal, mint a régiek. Ugyanakkor a magyar olvasótábor eléggé szövegcentrikus, szereti, ha a pénzéért sok szöveget kap cserébe – mondja Szekeres Nikoletta, aki utal rá, hogy az utóbbi időben már a kisgyerekeknek szóló mesekönyvekben is megjelentek a feldolgozandó problémák, beszivárogtak lapjaik közé az aktuális élethelyzetek.

– A tabutémák feszegetése a gyermekirodalomban úgy 15-20 éve kezdődött – tudjuk meg az irodalomtörténésztől.

Szerinte azóta nem félünk olyan témákról beszélni, amelyek régen szó szerint tabunak számítottak, s amelyeket most az ifjúsági kiadók külön sorozatokkal céloznak meg. Az irodalmár karácsonyi ajánlatában első helyen szereplő Nyári nyomozás is ezek sorába illik.

– A gyerekek mindig szívesen gondolnak a nyári szünidőre, úgyhogy a könyv címének senkit nem kell visszatartania a karácsonyi ajándékozáskor – mondja. – A történet egy kisfiúról szól, akit nyáron egy olyan táborba küldenek a szülei, amelyben semmi kedve részt venni. Ráadásul az utalásokból kiderül, otthon sincs minden rendben, a szülők közt mosolyszünet volt, és a család nemrég esett át egy költözésen. A történet idején tehát hősünk kissé idegenül mozog mindenütt, magára marad a problémáival, és beképzel magának egy történetet arról, hogy ő örökbe fogadott gyerek. A kötetet jegyző Lipták Ildikó pszichológus, így nem csodálkozhatunk azon, hogy a történet belső nyomozáson vezet végig bennünket, miközben segít feldolgozni korunkra jellemző olyan problémákat, mint az egymástól való elidegenedés, az odafigyelés hiánya. Jó a történet, és a könyv nyelvezete sem rossz – teszi hozzá az irodalmár, aki a tízéves korosztálynak ajánlja a könyvet.

A három–hat éveseknek szólók közül a Kolibri Kiadó kivételesen szépen illusztrált, Első könyvem az univerzumról című kötetét emeli ki Szekeres Nikoletta, aki felhívja rá a figyelmünket, hogy a képek ma már nemcsak kísérik a szöveget, sokszor hozzá is tesznek, akár interpretálják is, sőt az is előfordul, hogy egészen mást mutatnak, mint amiről a szöveg szól.

Nem új, de jó ötlet a Naphegy Kiadó által megjelentetett kortárs népmese-antológia, amelyben a mai gyerekirodalom húzónevei gondolnak újra egy-egy népmesét. A Világvége alsóban Lackfi Jánostól kezdve Elekes Dórán, Egri Mónikán át Vig Balázsig és Kertész Edináig sok népszerű gyerekszerző engedi el fantáziáját.

– Nem gondolom, hogy a népmesék nyelvezete ma felfoghatatlan lenne a gyerekek számára, viszont nagyon jó irodalmi kísérletként is – mondja Szekeres Nikoletta, aki úgy tapasztalta, a gyerekek benne vannak az ilyesfajta játékokban. – Volt már hasonló vállalkozás, a Csimota Kiadónál megjelent Egyszervolt meseantológia régi meséket kevert újakkal, a Pagony Kiadónál pedig Grimmeket meséltek újra. Miért ne lehetne a népmesékhez is hozzányúlni? – mutat rá. – A kortárs meseirodalom általában jóval többet enged meg magának humorban, mint a régi típusú, így azt gondolom, a Világvége alsó bizonyára nemcsak izgalmas kísérlet, hanem szórakoztató olvasmány is lesz a gyerekeknek.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.12.02.