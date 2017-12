Machiavelli a pálya szélén

José Mourinho a futballtörténelem egyik legjobb menedzsere. Sokszoros bajnok, kupagyőztes, emellett három különböző csapattal is képes volt megnyerni a Bajnokok Ligáját. Sokan utálják stílusa miatt, de azt nem tudják, mitől olyan nagyszerű edző, milyen ember valójában. Nos, a kérdés megválaszolásában a José Mourinho – Közelkép című kötet sem igazán segít.

Azért persze némi információt ki lehet nyerni a lapok közül. Az évek során minden aljasságot el lehetett képzelni José Mourinhóról, a kötetből annyi kiderül, hogy egy részük igaz is volt. Ám a portugál nem amiatt volt rossz fej sok esetben, mert örömét lelte benne, hanem mert a diadalra hajtott. A szerzőnek elárulta: valójában mindig azt szeretné, hogy a jobb csapat nyerjen, és övé legyen a jobb csapat. Ám a győzelemért sosem csalna – mondta ő, akiről kiderül egyébként, hogy maximalista machiavelliánus, igazi pragmatista.

Megtudjuk többek között azt is Mourinhóról, hogy volt, amit jelenlegi állomáshelyének, a Manchester Unitednek korábbi legendás szakvezetőjétől, Sir Alex Fergusontól tanult, mégpedig azt, miként kell méltósággal veszíteni. A kötet felemlegeti azt az epizódot is, amikor Mourinho a Real Madridnál töltött időszaka alatt megpróbálta kinyomni a Barcelona edzőjének, Tito Vilanovának a szemét. A portugál jóstehetségéről is tanúbizonyságot tett a könyvben, megjósolta ugyanis, hogy dolgoznak még együtt Angliában a svéd csodacsatárral, a hozzá hasonlóan nehéz természetű, de vérprofi Zlatan Ibrahimoviccsal.

Lehetne hozni még a példákat, ugyanakkor segítségükkel sem sokkal többet tudunk meg a címszereplőről, mint a médiából. A legtöbb sztori nem sokat vagy szinte semmit sem árult el Mourinhóról, de a szerzőről annál többet – és nem sok jót. A José Mourinho – Közelképet egy Robert Beasley nevű bulvárújságíró írta, aki a News of the World és a The Sun című lapok „futballszakírója”, aki már a kötet legelején elveszíti az olvasók jelentős részének szimpátiáját azzal, hogy elárulja: ő maga Chelsea-drukker.

A könyv szerkezete kissé aránytalan lett, túl sok szó esik a második chelsea-s időszak második szezonjáról. Igaz, a szerkesztő vagy a szerző észbe kapott, így a könyv legvégén találhatók a leginkább érdekes információk az edzőről. Ráadásul az önmagát mindig előtérbe toló, dicsekvő szerző – aki nem veszi észre, hogy a portugál használja őt – idegesíti az olvasót. A fordító viszont remek munkát végzett, láthatóan igen jól ismeri az angol futballszaknyelvet.

Robert Beasley: José Mourinho – Közelkép. Ford.: Lukács Dániel. Európa Kiadó, 2017. 3990 forint

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.11.04.