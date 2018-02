Meghalt Penny Vincenzi sikerkönyvíró

Hetvennyolc éves korában elhunyt Penny Vincenzi, számos nagy sikerű regény szerzője – közölte a The Guardian. Négy lánya, Polly Harding, Sophie Cornish, Emily Gunnis és Claudia Vincenzi közös közleményben vesz búcsút tőle, leszögezve: egy igazi úttörő volt, akinél az ambíció találkozott a tehetséggel, hozzásegítve őt minden akadály leküzdéséhez. Édesanyjuktól mindig azt hallották, hogy az írógépe előtt szeretne meghalni, és miután még múlt héten is új regényén dolgozott, elmondásuk szerint ez teljesült is.

Penelope Hannaford 1939. április 10-én született az angliai Bournemouth-ban. Az Ealing-i lányiskolában tanult, majd 1962-ben a Daily Mirror titkárnőjeként kezdett dolgozni. Divatújságíróként helyezkedett el, cikkeket közölve a Timesban, a Mirrorban és a Daily Mailben is. Első regényét, az Old sinst 1989-ben jelentette meg, amit tizenhat újabb követett. Emellett kiadott két novellagyűjteményt is. Legutóbbi kötete, az A Question of Trust tavaly jött ki. Ennek kapcsán nyilatkozta a brit lap szerint: „Ha senki nem fogja megvenni, ez lesz az utolsó könyvem. Máskülönben nem, nem szeretném, hogy az utolsó legyen. Még mindig imádok írni, imádom az egész folyamatot.” Férjét, a reklámiparban dolgozó Paul Robert Vincenzit tizenkilenc éves korában ismerte meg, és 1960-ban házasodtak össze.

Lebilincselő, könnyen fogyasztható regényei hamar rendkívül népszerűvé tették, a Glamourtól pedig ki is érdemelte „a modern bestseller nagyasszonya” megnevezést. Ügynöke, Clare Alexander szerint emellett nagylelkű barát is volt, aki számára lényegtelennek bizonyult, valamelyik főnökével áll-e szemben, vagy olyannal, aki csak egy csésze kávét készít neki. Más szerzők, mint Katie Fforde vagy Sophie Kinsella pedig az egyik legszórakoztatóbb barátként emlékeztek rá.

Penny Vincenzi szórakoztató művei Magyarországon is népszerűek, számos regénye megjelent már fordításban. Az olyan köteteit, mint a Lázas évek (No Angel), a Viharos évek (Something Dangerous) vagy a Szépséges örökség (A Perfect Heritage) az Alexandra jelentette meg idehaza. Míg a Lázas évek a Lyttons kiadóbirodalomhoz kötődő emberek I. világháború alatti drámáját mutatja meg, addig a Szépséges örökség az arcápoló kréméről ismert Farrell-ház titkait tárja fel. Vincenzi regényei jellemzően drámai, szövevényes történettel, nagy szenvedélyekkel és a múlt homályából előkerülő titkokkal operálnak.