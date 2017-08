Minden jót és minden rosszat Jordán Tamásról

Sokféle színházi felfogás létezik, sokféle társulat és néző, ám viszonylag „kevés” a legendás korszak, a „fellegajtó-nyitogató” előadás, legalábbis számuk a rajongók emlékezetében idővel megcsappanhat. Még akkor is, ha egy-egy darabbal úgy eltalálták őket, hogy képesek voltak akár több tucatszor is újranézni azokat. Sokféle oka van, hogy egy előadás mitől, kiktől működik, a kritikák ezt próbálják megfejteni, míg könyvek garmada született arról, hogy egy társulat mitől, kiktől lehet(ett) kiváló. Sokféle megfejtés van, ám az egyik tanulság az, hogy a jelen időt érdemes megbecsülni, míg a színház pártpolitikai célokra teljesen alkalmatlan, hacsak nem nagygyűléseket tartanak benne. Ám hitbizományként osztogatni direktori székeket hatalmas öngólokhoz vezet. Még abban a valóságban is, ahol „a szabadság szolgaság, a tudatlanság erő”.

A „kevés” legendás korszak egy-egy „fellegajtó-nyitogató” előadását az 1990-es évek elején a Lázár Kati és Jordán Tamás vezette Merlin Színházban lehetett látni, akik a szintén fogalommá vált kaposvári teátrumból érkeztek Budapestre. Iskolát teremtettek, közönséget és közösséget, ami mindenféle embert képes volt befogadni. Lázár Kati 1994-ben elszerződött ugyan a Székely Gábor által vezetett Új Színházhoz, ám a Merlin megmaradt a pesti belváros egyik szellemi oázisának, miközben Jordán minden követ megmozgatott, hogy az Országos Színházi Találkozó állandó otthont találjon Pécsett. Így is lett. A liberális értelmiség egy része aztán nehezen emésztette meg, hogy Jordán Tamás − aki a formálódó demokrácia egyik kedvelt játéka, a címkézés alapján elvileg közéjük tartozik – 2003-ban igazgatóként belépett a Nemzeti Színházba, abba az épületbe, amit Orbán Viktor miniszterelnök, a drámaíró és színházcsináló Schwajda György, valamint Siklós Mária építész neve fémjelzett. Egy-egy kritikus, aki politikai szimpátiáját képtelen volt az előtérben hagyni, büntette is Jordán „árulását”. De ő eközben újra közösséget és közönséget teremtett, ami mindenféle embert képes volt befogadni – a nézőtéren és a társulatban is egyaránt. Jordán Tamás nem újrázott, beleszeretett Szombathelybe, s megvalósította a város régi álmát: a Weöres Sándor Színházat.

Idén tavasszal – amikor a városvezetés nem hosszabbította volna meg igazgatói mandátumát − több ezren tüntettek mellette. A Népszava szerkesztője, Balogh Gyula ekkor felkereste pályatársait, barátait, családtagjait, valamint életének három legfontosabb nőalakját, Jordán Tamásné Juditot, Lázár Katit és Pap Krisztát, hogy lehetőleg (Jordán biztatására) mondjanak el minden jót és rosszat róla. Így született meg A Jordán-sztori – Egy színházi jelenség című interjúkötet, amely néhány hónappal később jelent meg a Kossuth Kiadó gondozásában, miután Jordán Tamás őszinte és szellemes önéletrajzi könyve, a Hátrametszés is a boltokba került. A Jordán-sztori valójában a Hátrametszés folytatása, amelyben szépen megrajzolják az agorateremtő portréját, de nem idealizálják túl – Balogh lelki rokona abban az értelemben, hogy sosem közelít a színházhoz politikailag mögöttes szándékkal, kérdései is tiszták.

A könyvet olvasva egyet kell értenünk a magát „jobbközépként” meghatározó Trokán Péter színművész elsőre túlzásnak tűnő állításával: Jordán a XXI. század Várkonyi Zoltánja. De e könyv hasznos olvasmány ahhoz is, hogy erényeit, hibáit és példáját látva – Lázár Kati szavaival – javuljunk egy kicsit.

