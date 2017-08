Nem az, aminek látszik

Ha Stephen King úgy nyilatkozott, hogy alig tudta letenni, valószínűleg lehet valami Sarah Pinborough Ne higgy a szemének! című könyvében. Már a pszichológiai thriller kedvelői számára.

Louise, az Angliában dolgozó titkárnő egyedülálló anya. Idejét sem tudja, mikor volt utoljára férfival, és ez nem is érdekelte, amíg egy kocsmában meg nem ismerkedett Daviddel. A férfi rögtön levette a lábáról, de akadt egy kis gond. Nős volt, és nem mellesleg új főnöke a munkahelyén.

A könyv harmadik főszereplője, David felesége, Adele különös szerzet. Magas, barna bőrű, vékony szépség, akinek elképesztő külseje ide vagy oda, nagyon meg kell erőltetnie magát, hogy megkedveltesse magát másokkal. Olyan, mintha folyamatosan szerepet játszana. Nem véletlenül: Adele (nem egyedül a regényben) sötét titkot rejteget, és ahogy ennek a három embernek a sorsa egybeforr, váratlan események láncolata indul be. És semmi sem az lesz, aminek tűnik.

Sarah Pinborough (balra) a magyarul Ne higgy a szemének! címmel megjelenő könyvével

Sarah Pinborough karakterei néhol átlagos gondokkal küzdő embereknek tűnnek, de a végén kiderül, hogy korántsem azok. Folyamatos a feszültség, legfeljebb egy-két rövidebb fejezet ad némi szuszt az olvasónak, hogy ne azon agyaljon, vajon most ki mond igazat és ki hazudik. A két nő, Louise és Adele mesél, kivéve akkor, amikor egy kívülálló, harmadik narrátor visz minket vissza Adele, David és a nő legjobb barátja, a csak mellékszereplőként megjelenő Rob múltjába. A leírás alapján ez mocskos szerelmi háromszögnek tűnhet, és valóban az is. De ami mögötte van, az sokkal sötétebb, és erre az olvasó is rájön, ahogy Pinborough ugrál múlt és jelen között. A váltakozások ellenére sosem veszíti el a fonalat, és tökéletesen követhető a szereplők karakterének elmélyítése is. A bonyodalom végkifejlete nem a szokványos fordulatokért rajongó olvasóknak kedvez. De akik egy kicsit el tudnak vonatkoztatni a két kézzel markolható valóságtól, azoknak mindenképp izgalmas csavarban lesz részük.

Az 1972-ben Milton Keynesben született írónő főként fantasyt és thrillert ír. Jelenleg 13 perc című művéből készül filmes adaptáció a Netflixre. Pinborough dolgozott már a BBC-nek és más televíziós társaságnak is forgatókönyvíróként.

Sarah Pinborough: Ne higgy a szemének! Ford.: Tomori Gábor. 21. Század Kiadó, Budapest, 2017. 3990 forint

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.04.01.