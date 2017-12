Nem totális, de alapos futballkönyv Johan Cruyffról

Johan Cruyff azok közé tartozik, akik cáfolják, hogy a futballisták en bloc primitív bunkók lennének. Önéletrajza a sportág iránt mélyebben érdeklődőknek is bőven tartogathat új ismereteket.

Például Cruyff itt meséli el a legrészletesebben, hogy miért is hagyta ki pályája csúcsán az 1978-as argentínai világbajnokságot: hivatalosan a katonai junta elleni tiltakozásul, valójában azért, mert az előző évben Barcelonában megpróbálták elrabolni. A tény persze ismert 2008 óta (ekkor beszélt róla először nyilvánosan), de a részletek – hogy micsoda nyomást kellett átélnie azokban a hónapokban, amikor állandó rendőri védelem alatt állt – mind itt olvashatók először.

A rengeteg önéletrajzi elem mellett Cruyff a futballról alkotott filozófiájáról is részletesen beszél. Kiderül az is, milyen rafinált volt Cruyff a futballhoz kötődő üzletben, apósával még azt a konstrukciót is kitalálták, hogy anyaklubja, az Ajax vezetésével megegyezve minden egyes eladott jegy – amelyet a tízezrediken túli néző vásárol meg – árának fele a futballistát illesse. Cruyff élete végéig elkötelezettje volt az Ajaxnak, barcelonai edzősködése idején például saját pénzén ingázott Amszterdam és a katalán város között, egyik helyen edző, a másikon igazgatósági tag lévén.

A szöveg talán csak egyetlen ponton „ül le”: Cruyff hosszan taglalja, hogyan szerette volna megreformálni az Ajax klubvezetését. Cruyffnak totális élet is jutott. Pályafutása két legfontosabb mérkőzését viszont elveszítette: az 1974-es vb-döntőt a németekkel és 2016-ban a rákkal szemben.

Johan Cruyff: Totális foci. Fordította: Balogh Tamás. Akadémiai Kiadó, 2017. 4800 forint

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.12.02.