Stephen King és Dan Brown tarolja le az Egyesült Államokat

Arkansas és Washington DC A Da Vinci-kód írójáért, Dan Brownért rajong, Pennsylvania és Virginia inkább Stephen King mellett teszi le a voksot. Rhode Island polgárai valamely Kurt Vonnegut-regényt olvassák ronggyá, míg New Yorkban a tavalyi demokrata elnökjelölt, Hillary Clinton könyvét falják. A Scribd adatai legalábbis ezekre engednek következtetni: a digitális könyvtárra való feliratkozásokat böngészve átfogóbb képet kaphatunk az amerikai olvasási szokásokról.

A héten a Vox.com közölt cikket arról, hogy az október 1-je és 18-a közötti időszakban mik voltak a legnépszerűbb művek az Egyesült Államok olvasói körében. Mindez persze inkább pillanatfelvétel, amely erősen támaszkodik a friss megjelenésekre – jegyezte meg az oldal.

A Scribd, a filmekre és sorozatokra specializálódott Netflixhez hasonlóan, feliratkozói számára digitálisan hozzáférhetővé tesz egy sor könyvet, legyenek szépirodalmi művek, fantasyk, tudományos és szakpublikációk vagy épp hírességek önéletírásai. A tíz éve, 2007 márciusában alapított szolgáltatásnak jelenleg egymillió címe és nyolcvanmillió feliratkozója van.

Három évvel ezelőtt a hangoskönyveket is hozzáadták a portfólióhoz. A Wired szerint ez volt az első feliratkozásra specializálódott szolgáltatás, amely korlátlan hozzáférést tett lehetővé hangoskönyvekhez. Mindehhez jöttek 2015-ben a képregények, elsőként tízezer cím olyan kiadóktól, mint a Marvel, az Archie és a Dynamite.

Persze reprezentatív képet nem kaphatunk a Scribd feliratkozói által, viszont így is bőven használják annyian a szolgáltatást, hogy érdemes legyen tanulmányozni az adatait. Úgy is, hogy tudjuk, más országokhoz hasonlóan az Egyesült Államokban is főként a romantikus regényeket habzsolják az olvasók, a Scribd ugyanakkor más műfajok rajongóinak kedvez.

A romantikus művek kedvelői legalábbis olyan gyorsan fogyasztják a nekik kedves könyveket, hogy inkább szűkítették is a műfajt. Üzletileg egyszerűen nem tudták kielégíteni a ponyvarajongók éhségét, nem is beszélve az erotikus könyvek olvasóiról. Miután olvasónként fizetnek a kiadóknak, csődközeli állapotba kerültek azok miatt, akik egy hónapon belül egyszerűen túl sok romantikus regényen képesek átrágni magukat.

Mark Manson szinte mindenütt népszerűségnek örvend. Coloradóban, Connecticutban vagy épp Floridában is szorgalmasan olvassák az önsegítő írásairól ismert blogger könyvét. Máshol egy filmadaptáció robbantja be a régebben született regényt: bár Stephen Kingnek idén nem jelent meg új műve, Missouriban, Pennsylvaniában és Virginiában az Az vitte a pálmát. Wyomingban pedig nem kis meglepetést okozva King egy 1987-es műve, A rémkoppantók került az élre. Ez szintén az idei King-év következménye lehet, bár A setét toronnyal és az Azzal ellentétben A rémkoppantókból nem készült semmilyen adaptáció.

Viszont máshol is láthatjuk, hogy ha egy-egy történetet megfilmesítenek, az jelentősen megdobja iránta az érdeklődést. Ernest Cline művéből, a Ready Player One-ból jövőre kerül a mozikba a Steven Spielberg-változat, ez pedig igencsak hozzátett az olvasottsághoz is Arkansas-ban, Arizonában és Michiganben.

A visszaszorítás ellenére a románcok így is elvittek három államot, a sci-fik és a fantasyk ötöt, a thrillerek és a kísértethistóriák tizenkettőt. Van, ahol a pszichológiai művek népszerű szerzője, Angela Duckworth került az élre, máshol a történelmi kalandregényekről ismert Ken Follett diadalmaskodott. A teljes lista a Vox.com oldalon tekinthető meg.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.11.04.