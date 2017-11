Teljes fordulat szülte a csillogó orbáni imakönyvet

Különös performansz keretében mutatták be a Hócipő publicistáinak közös könyvét csütörtökön az Újlipótvárosi Klub-Galériában. Az Orbánság aranya – narancskönyv című kötet négy ember megtérésének látlelete: megtudhatjuk belőle, hogy Farkasházy Tivadar, Váncsa István, Para-Kovács Imre és Marabu miképpen ébredtek rá arra, mégiscsak Orbán Viktor az ideális vezetője ennek az országnak.

A négy szerző ennek értelmében narancssárga pulóverben és egy-egy, a miniszterelnököt rajzos („marabus”) formában ábrázoló pólóban jelent meg a beszélgetésen, ahol Hajós András kérdezgette őket arról, hogyan is született meg a mű. – Évtizedeken át ellenkeztem, de az elmúlt három hónapban egyszerűen ellepett Orbán Viktor. Először csak térdig, aztán egészen a fejem búbjáig. A feleségemnek is csak restellve mertem bevallani, hogy éjszakánként is a miniszterelnökkel aludtam, vele álmodtam – mesélte Farkasházy. Szerinte ez a könyv megtérésük jelképe, amelyet olyan művekhez hasonlított, mint Mao Ce-tungtól A vörös könyv, Moammer Kadhafi A zöld könyve vagy Saparmyrat Nyýazow, vagyis a Türkménbasi Ruhnamája, amelyek mind egy-egy politikai vezető nézeteit foglalták össze. Farkasházy szerint Az Orbánság aranya annyiban különbözik ezektől, hogy megvilágosodott ellenzékiek írták, más megvilágítást adva az ország irányítójának világlátásához. – Eredetileg csak Narancskönyv lett volna a címe, ugyanakkor rájöttünk, Orbán minden szava arannyá válik, ezt tükrözi maga a borító is – tette hozzá a humorista.

– Korábban túl közel álltam ehhez az egész témához, hátra kellett hát lépjek. Ekkor jöttem rá, hogy külön-külön a Németh Szilárdok, Kósa Lajosok, Rogán Antalok beszédei elmebeteg zagyvalékok, ám ha ezeket egyszerre hallgatja az ember, abból gyönyörű szimfónia kerekedik ki – fogalmazott Para-Kovács arról, hogyan vált a kötet egyik szerzőjévé.

Váncsa István hozzáfűzte, mostani, közös alkotásuk valójában egy imakönyv, amelyet ha lefekvéskor olvasgatunk, nyugodt álmunk lesz, ha pedig reggel, indulás előtt, akkor nagyban segít a feltöltekezésben.

A kötetben a miniszterelnök elmúlt évekbeli beszédeiből, beszélgetéseinek szövegéből olvashatók szemelvények, amelyeket a szerzők kommentárjai fűznek egységbe. Ennek alapján a harminchat fejezetben képet kaphatunk arról, hogy Orbán Viktor egyszerre a kommunizmus legyőzője, harcos, keresztény, kapitány, rakéta, vezénylő tábornok, akinek karakán véleménye van Európáról, a korrupcióról, az ellenzékről, a depresszióról, a fociról és saját magáról is. Az egyes szakaszokat Marabu karikatúrái illusztrálják, közelebb hozva az olvasókhoz, milyen is a könyv főszereplője megszabadítóként vagy éppen parasztlegényként. – Korábban is tudtam, mi a jó, csak eddig nem tértem rá a helyes útra. Most lett elegem magamból, vezekelnem kellett. Rájöttem, így nem tudok rajzolni. Emiatt fogtam a sajtófotókat, és azokat lekopírozva készültek végül ezek az illusztrációk – mondta Marabu.

A résztvevők nem tartottak attól, hogy az olvasók esetleg félreértik szándékukat, és ironikus műként tekintenek majd Az Orbánság aranyára. – Orbán Viktor szövegei nem az észhez, hanem a szívhez szólnak. Az ész ugyanis tévelygő, a szív viszont biztos iránytű. Ilyen értelemben tehát egy birka okosabb akár Albert Einsteinnél is. Orbán éppen ezért mindig a birkákat szólítja meg – fogalmazott Váncsa István.

