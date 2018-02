Újabb hivatalos James Bond-előzményregény készül

Hivatalos előzménytörténetet ír a valaha volt első James Bond-regényhez, a Casino Royale-hoz Anthony Horowitz. Az Alex Rider-sorozat szerzőjének tervezett kötetét, a Forever and a Dayt a Fleming Estate jóváhagyta, így a titkosügynök rajongói valóban várhatják a készülő művet. A szerző ebben Bond első küldetését tárja elénk, és bemutatja, a férfi miként vált azzá az ikonikus figurává, akit az egész világ ismer.

A Jonathan Cape kiadó szerint a sztori onnan indul, hogy megtalálják a korábbi 007-es holttestét a Marseille melletti vizeken. James Bond lép a titkosügynök helyébe, akit egy ismeretlen elkövető gyilkolt meg.

Horowitz 2015-ben írt már egy Bond-könyvet Trigger Mortis címmel, ebben közölve Ian Fleming korábban kiadatlan szövegét is. Ez utóbbi egy el nem készül televíziós sorozathoz íródott, a titkosügynök pedig egy német Formula 1-futamon bukkant fel benne.

A Forever and a Day május 31-én jelenik meg, a kiadó szerint szintén lesz benne eredeti Ian Fleming-szöveg is. „Nem is lehettem volna boldogabb, mikor az Ian Fleming-ügynökség megkeresett, hogy írjak egy második Bond-könyvet” – jelentette ki Horowitz a The Guardian cikke szerint. Hozzátette, reményei szerint Fleming maga is rábólintott volna az ötletre. A James Bond-történetek írójának unokaöccse, Fergus Fleming arról beszélt: a Forever and a Day hű marad az eredeti sztorik hagyományaihoz.

Ian Fleming összesen tizennégy James Bond-regényt írt még. Az első 1953-ban jelent meg Casino Royale címmel, míg az utolsó az Octopussy and the Living Daylights volt 1966-ból. Horowitz mellett egyébként Kingsley Amis, Sebastian Faulks és William Boyd is írt már hivatalos James Bond-történetet.

Horowitz regényei népszerűek Magyarországon is. Az Alex Rider-sorozatot 2004-ben, a Diamond fivéreket egy évvel később kezdte kiadni az ifjúsági kötetekre szakosodott Animus kiadó. Előbbi sorozatot egyébként 2000-ben, utóbbit pedig 1986-ban kezdte megjelentetni az angol szerző.