Űropera és egy pusztító vírustól ezerfelé szakadt Európa

A fantasztikus irodalom egyre inkább átfolyik a populáris kultúra fősodrába. Az elmúlt években a mozifilmek és a sikeres sorozatok mellett számos friss és klasszikus regény opciós jogait vásárolták fel a különböző produkciós cégek. Már csak emiatt sem túlzás egy új aranykor beköszöntéről beszélnünk ezen a területen – a külföldi fejleményeket ráadásul szépen lekövetik a hazai kiadók, akik az év eleji, Alexandra-csőd miatti válság ellenére széles kínálattal készülnek az őszi-karácsonyi szezonra.

A külföldön elismert könyvek hazai megjelenését tekintve már második éve remekül állunk: a fantasztikum Oscarjának számító Hugo-díj idei győztese, N. K. Jemisin regénytrilógiájának második darabja, Az obeliszkkapu novemberben jelenik meg az Agave Könyveknél. Jemisin egy olyan fantasyvilágba vezet minket, amelyet időről időre súlyos természeti kataklizmák, úgynevezett ötödik évszakok ráznak meg.

A XXI. Század kiadó gondozásában a brit Arthur C. Clarke-díj idei győztese, Colson Whitehead A föld alatti vasút című műve is megjelenik magyarul. Szintén a XXI. Század adja ki a brit Baileys Women’s Prize for Fiction idei nyertesét, Naomi Alderman Az erő (The Power) című művét. A disztópikus regény egy olyan világban játszódik, ahol a nők különleges erővel bírnak. A XXI. Század mellett egy másik, a fantasztikummal eddig kevésbé foglalkozó kiadó is belekóstol ebbe a világba: az ezoterikus könyvekre szakosodott Édesvíz új, Bluemoon című sorozatában már nyár végén kiadta Charlie Jane Anders Minden madár az égen című, sci-fi és fantasyelemeket ötvöző regényét, amit az idén Nebula- és Locus-díjjal is jutalmaztak.

A hagyományos sci-fit kedvelők sem maradnak olvasnivaló nélkül: az Agave Könyvek Olümposz címmel folytatja Dan Simmons Homérosz Íliászát feldolgozó űropera-duológiáját. Az ő gondozásukban érkezik Brandon Hackett (Markovics Botond) új regénye, a Xeno is, valamint Elan Mastaii Felbolydult napjaink című regénye, amelyben egy balul sikerült időutazás nyomán egy disztópiában találja magát a főhős – éppenséggel abban a világban, amiben most mi élünk. A Fumax kiadónál a műfajban itthon szokatlan, keménytáblás kiadásban érkezik Adrian Tchaikovsky Az idő gyermekei című kötete.

Ugyancsak a Fumax jelentkezik Andy Weirnek – a Mentőexpedíció című sikerfilm alapjául szolgáló, A marsi című regény írójának – új könyvével, az Artemisszel. Előbbihez hasonlóan népszerű volt tavaly Sylvain Neuvel Alvó óriások című regénye, amelynek már jön is a folytatása. A Metropolis Media gondozásában Dave Hutchinson rendkívül érdekes trilógianyitánya, az Európa alkonya – Embercsempészek érkezik. Hutchinson Európája egy pusztító vírus nyomán több ezer nemzetállamra szakadt szét.

Az ősz egyik legizgalmasabb megjelenése Ursula K. Le Guin, a Szigetvilág-történetek és a Haini-ciklus nyomán ismert veterán írónő Valós és valótlan című novelláskötete a Gabo fantasztikummal foglalkozó SFF-sorozatában. „A kötet Le Guin munkásságának legkiválóbb darabjait tartalmazza, köztük sok olyan novellát, ami korábban még nem volt olvasható magyarul. Az idei SF-kiadásunknak tagadhatatlanul ez a koronaékszere, büszkék vagyunk, hogy kiadhatjuk” – írta lapunknak a sorozat két szerkesztője, Kleinheincz Csilla és Roboz Gábor. A kiadó új fantasztikuszsebkönyv-sorozatot is indít: ennek első két kötetét az űropera mestere, Alastair Reynolds és Daryl Gregory egy-egy kisregénye adja.

