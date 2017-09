54 év után nem lesz a Fehér Ház vendége a bajnok kosárlabdacsapat

Kosárlabdázók és amerikaifutballisták – egész sor amerikai sportolót haragított magára egy hétvége alatt Donald Trump, aminek a vége az lett, hogy a mindenkori bajnok kosárlabdacsapat 54 év után nem lesz a Fehér Ház vendége. Az Egyesült Államok elnöke ugyanis minden esztendőben meghívja az észak-amerikai kosárlabdabajnokság (NBA) soros győztesét, ennek okán pedig februárban a Golden State Warriors gárdája látogatta volna meg Trumpot. Csakhogy a csapat legnagyobb sztárja, Steph Curry a USA Todaynek arról beszélt, hogy személy szerint nem szívesen megy Trumphoz, mert nem ért egyet az elnök politikájával. Mikor erre válaszul a Fehér Ház első embere az egész csapat meghívását visszavonta, többen nekiestek, mások mellett Lebron James és Kobe Bryant, az NBA történetének nagy alakjai is keményen bírálták. Trump ráadásul pénteken nekiment azoknak az amerikaifocistáknak is, akik a rendőrök közt szerintük elharapódzó rasszizmus ellen tiltakozva nem állnak fel, inkább letérdelnek a meccsek előtti himnuszéneklés alatt. Az elnök egy rendezvényen arról beszélt, az edzők jogosan neveznék „szarházinak” és rúgnák ki azokat a sportolókat, akik nem hajlandók felállni. Az már csak hab a tortán, hogy Trump és az észak-koreaiak is folytatták napokkal ezelőtt megkezdett szópárbajukat, az elnök szerint a renitens atomhatalom vezetője, Kim Dzsongun és rezsime „már nem lesz sokáig a helyén”. (R. Z.)

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelenik meg. A megjelenés időpontja: 2017.09.25.