7. cikk: Varsó nem hátrál meg, az elnök aláírja a vitatott törvényeket

Andrzej Duda lengyel államfő szerdán bejelentette: a kritikák ellenére is aláírja azt a két, az igazságügyi reformot előkészítő törvényt, amely miatt az Európai Bizottság az EU-szerződés 7. cikke szerinti eljárást kezdeményezett Varsóval szemben.

A Duda által előterjesztett, az országos igazságügyi tanácsról és a legfelső bíróságról szóló törvények, amelyeket a felsőház múlt pénteken szavazott meg, az elnök szerint nem sértik, hanem szolgálják a lengyel állam demokratizálását.

Az államfő egyúttal tisztességtelennek minősítette az Európai Bizottság első alelnöke, Frans Timmermans által megfogalmazott értékelést, miszerint az új bírósági törvények lényegében nem térnek el a Duda által júliusban megvétózott jogszabályoktól. A köztársasági elnök felsorolta a korábbi és a jelenlegi változatok közötti fő különbségeket, amelyek szerinte lényegesen javítottak a két törvény minőségén.

A 7. cikk alkalmazása nem egyszerű: az első, az alapértékek veszélyeztetettségét kimondó lépéshez is négyötödös többségre van szükség az Európai Tanácsban, illetve el kell nyerni az Európai Parlament többségének támogatását is. A második lépéshez, amely már valódi szankciókat is jelenthet, egyhangú határozatra van szükség a tanácsban – maga az érintett ország nem szavaz.