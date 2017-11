A Bakonyban edzik az EU öklét

Ismét hangos a Bakony, pontosabban a honvédség európai szinten nagynak számító, és egyre több nemzetközi partner számára kapós hajmáskéri gyakorló- és lőtere. A kontinens biztonság- és katonapolitikáját manapság leginkább meghatározó, oroszellenes új hidegháborús intézkedések, az amerikai hadsereg jogi értelemben nem állandó kelet-európai állomásoztatása dacára azonban az elmúlt két hétben kivételesen nem a tengerentúliak voltak felelősek a felhajtásért. Clever Ferret (Okos menyét) fedőnév alatt az Európai Unió váltásos alapon működő harccsoportjait (EUBG) kiállító kötelékek egyike, az olasz-magyar-szlovén Többnemzeti Szárazföldi Erő (MLF) gyakorlatozik az ilyen célra kivételes adottságokkal rendelkező hegyes-völgyes erdőségben.

Az MLF, akárcsak társai (hazánk visegrádi formátumban is részt vesz egy ilyen kötelékben, legközelebb 2019-ben készültséget adva) képviselik azt a már jó ideje kézzelfogható alapot, melyre megfelelő politikai szándék esetén egy igazi összeurópai haderő épülhetne, hogy az unió a tengerentúli „nagy testvér” bábáskodásától független katona- és biztonságpolitikai eszközre tehessen szert. A tagállamok jelentős részében – nem mellékesen a nagyok, így Németország, Franciaország és Olaszország részéről – támogatott törekvés útjából a brexittel el is hárult a legfontosabb akadály, Nagy-Britannia ugyanis, mint az Egyesült Államok legfontosabb európai szövetségese, hagyományosan ellenezte, hogy az idővel akár a NATO-nak is versenytársat állító szervezeti keret jöhessen létre a kontinensen. Az ellentmondás ennek ellenére nem oldódott fel: például az Oroszországtól tartó keleti tagországok, elsősorban Lengyelország és a baltiak nehezen válnak odaadóvá az európai védelmi önállóság ideája iránt, mert azt az amerikaiak által kínált vagy jobban mondva tukmált megoldással szemben katonailag hiteltelennek tartják.

Fotó: Zord Gábor László / Magyar Nemzet

Pedig az európai védelmi kezdeményezések, ha korlátozott volumenükről egy pillanatra meg is feledkezünk, sikeresnek mondhatóak: Boszniában, vagy éppen a Földközi-tengeren a líbiai partoknál, legújabban Afrika közepén a helyi erőket támogatva, a migrációs lendületet a forráshoz közel, még az előtt megakasztani igyekezvén, hogy az Európában fokozná az amúgy is jelentős problémákat. A kontraszt annál is élesebb, hogy az amerikai szövetségben és kezdeményezésre (még ha nem is feltétlenül a NATO szervezeti kereteink belül) a Közel-Keleten és Közép-Ázsiában vívott, máig befejezetlen háborúk mérlege, biztonságpolitikai hozadéka egyértelműen negatív.