A bizonytalanság korszaka jöhet a választás után Olaszországban

Tíz óra felé, a vasárnap reggeli mise után ünnepélyesen felöltözött nyugdíjasok és kedvesen mosolygó apácák sora várakozott Milánó egyik belvárosi szavazókörében. A sorok az elmúlt években látottakhoz képest hosszúra nyúltak, így néhányan kérték, hogy vegyünk le párat a magasan összepakolt székek közül, hadd üljenek le, amíg várakoznak. A szavazás menetének lassúságát két idén bevezetett újdonság eredményezte. Az új választási törvény szerint a mandátumok kétharmadát arányosan osztják ki, egyharmadát pedig egyéni többségi szavazati rendszer szerint. Nem lehet külön listára és eltérő listán szereplő személyre szavazni, különben a szavazat érvénytelen. Az ülnökök mindenkinek elmagyarázták ezeket az új szabályokat, de még így is sokan elégedetlenek maradtak. Több szavazó nehezen értette meg, hogy miért nem lehet külön szavazni listára és jelöltre. Van, ahol más párthoz tartozó helyi jelölttel szimpatizálnak, akkor is, ha országosan eltérő formációt támogatnának. A másik újdonság az, hogy a szavazó nem dobhatja be sajátkezűleg a szavazólapjait az urnába. Amikor a szavazó összehajtotta azokat, oda kell adni az elnöknek, aki letép a lap sarkáról egy egyedi sorszámot, így igazolva, hogy egy szavazó csak egy lapot használt. Elvileg így kisebb esély lesz a csalásra.

Vasárnap reggel hét órától este tizenegyig 47 millió olasz dönthetett az ország vezetésének jövőjéről. A 18 évet betöltött állampolgárok az alsóház 232 mandátumának jelöltjeire szavazhattak, a 25 év felettiek pedig a szenátus 116 székének jelöltjeire is leadhatták voksukat. Volt olyan körzet azonban, ahol az urnák nyitására sokkal később került sor. Palermóban például szombaton 200 körzetbe hibás szavazólapok érkeztek, és nem volt elég idő, hogy újranyomtassák azokat, így több mint egy órás késéssel nyitották az urnákat. Rómában a Pairoli körzetben már megkezdődött a szavazás, amikor egy szavazó észrevette, hogy hibás a jelöltek neve a listán. Az elnök egy időre leállította a szavazást, kinyitotta az urnákat és érvénytelennek nyilvánította az addig összegyűjtött szavazatokat, majd a szomszédos körzetből kért új lapokat. Milánóban Femen-aktivista zavarta meg Silvio Berlusconi szavazását. A félmeztelen tüntető mellkasára és hátára az volt írva: „Berlusconi, lejárt az időd.” Érdekesség, hogy 2013-ban, a legutóbbi parlamenti választásokon is hasonló show várta a volt miniszterelnököt.

Lombardiában és Lazióban a régiós vezetőkről is szavaztak, és Mantovában (Lombardia) épp a régiós szavazati lapok voltak hibásak. Pár fiatal szavazó kérdésünkre bírálta a szavazás módszerét. – Elképesztő, hogy 2018-ban a jelölteket A3-as lapokon kell ceruzával behúzni, amiket papírdobozban szállítanak Rómába. Ez egy nagy színjáték, nem beszélve a költségekről - mondták.

Pár szavazókörzetben lelepleztek szavazókat, akik a tiltás ellenére telefonnal mentek be a szavazófülkébe, és lefényképezték szavazatukat. Az országban nagy probléma, hogy a szavazatokat eladják a maffiának, és a fényképre épp azért van szükség, hogy a megbízottak bizonyítsák, „megfelelően” szavaztak. A kampánycsendet nagyjából az ország minden pontján betartották, kivéve Paviát. A Milánóhoz közeli városban vasárnap reggelre szélsőjobboldali militánsok „Itt egy antifasiszta lakik” cédulát ragasztottak számos ház kapujára. A házakban többé-kevésbé ismert egyetemi hallgatók, politikusok, szimpatizánsok laknak, akiket nagyon megrendített az eset. – A 30-as években a fasiszták megjelölték a zsidók boltjait, a 2000-es években a neofasiszták megjelölik azon állampolgárok házait, akik ki merik nyilvánítani nemtetszésüket a fasizmus ellen – nyilatkozta az egyik érintett. Egy másik érintett a miatti félelmét fejezte ki, hogy a fasisztáknak listájuk van az „ellenségről”.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelenik meg. A megjelenés időpontja: 2018.03.05.