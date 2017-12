A börtönben radikalizálódott a terrorista

Anisz Amri – Miből lesz a terrorista? címmel készült film Olaszországban a 2016. december 19-ei berlini gázolásos merénylet tunéziai elkövetőjéről – tudta meg az MTI. Amri Lampedusa szigetre érkezett Európába, és a Milánó megyei Sesto San Giovanniban rendőrségi tűzharcban vesztette életét.

Az olaszországi kereskedelmi hírcsatornákon vetített dokumentumfilm Anisz Amri életének olaszországi szakaszát kíséri végig. Ezzel egy időben a La Repubblica olasz napilap honlapja többrészes filmet közölt a tunéziai fiatalemberről. A filmek december 23-áig láthatók. Tavaly ezen a napon lőtték le olasz rendőrök Amrit Sesto San Giovanni vasútállomása előtt.

A filmek arra keresnek választ, mi vezette a terroristát a berlini karácsonyi vásáron elkövetett merényletig, amelyben tizenkét személy veszítette életét: hol radikalizálódott Anisz Amri, milyen olaszországi háttérrel bírt, és hány hasonló terrorista lehet még Olaszországban.

A huszonnégy évesen meghalt Amri fiatalkorúként, 2011-ben érkezett Tunéziából Lampedusára. Illegális bevándorlóként egy szicíliai migránstáborba került, ahol lázadásban vett részt, hatósági személyre támadt, és ezért több mint négy évet töltött olaszországi börtönben.

A migránstábor olasz dolgozóinak visszaemlékezései szerint Amri a táborban kitett feszületeket fejük tetejére állította. Ezenkívül a migránstáborban az elsők között szervezte a muzulmán imatalálkozókat, ahol maga is gyakran prédikált. Radikalizálódása azonban az olasz börtönökben kezdődhetett, ahol szélsőséges rabtársak hatása alá került. Hatósági adatok szerint több mint ötszáz iszlamista rabot tartanak megfigyelés alatt az olaszországi börtönökben, közülük több mint száz vall szélsőséges nézeteket, például ünnepel, ha több áldozatot követelő merényletről értesül.

Anisz Amri 2015 májusában szabadult az olasz börtönből, megállt a közép-olaszországi Aprilia városban – ahol az idei marseille-i késelést elkövető algériai merénylő is élt –, és júniusban már Németországban volt. Hamis olasz és tunéziai útlevél is volt nála, és nem kizárt, hogy Olaszországba is néha visszatért, mivel drogkereskedőként több olasz ügyfél száma is szerepelt a mobiltelefonján. A berlini merénylet után Franciaországon keresztül vonattal jutott vissza Olaszországba, először Torinóba, majd Milánóba, a központi vasúti pályaudvarra. Innen éjszakai autóbuszjárattal ment Sesto San Giovanniba, az ottani távolsági buszállomásra, ahol két olasz rendőr igazoltatta. Tüzelni kezdett rájuk, a rendőrök egyike végzett vele.

Anisz Amri holttestét családja augusztusban szállíttatta vissza Tunéziába.

Alberto Nobili olasz ügyész kedden zárta le a tunéziai terrorista ügyében indított nyomozást, megállapítva, hogy nem voltak tettestársai Olaszországban.