A brexitpártiak is szívesen látnák az EU-ból jött munkások egy részét

Ötből négy kilépéspárti brit szavazó támogatná, hogy a jelenlegi szinten maradjon vagy akár növekedjen az Európai Unióból érkező magasan képzett munkaerő bevándorlása az Egyesült Királyságba – közölte a British Future nevű agytröszt saját közvélemény-kutatására hivatkozva. Ugyanakkor az adatokból az is kitűnik, hogy a képzetlen munkaerő bevándorlásának mértékét mind a brexitpártiak, mind a tavaly nyári népszavazáson a bennmaradásra voksolók csökkentenék.

A válaszadók több mint egyharmada növelné szívesen a magasan képzett uniós munkaerő beáramlását, kevesebb mint a felük pedig elégedett a mostani számokkal. Mind a kilépéspárti, mind a bennmaradáspárti szavazók örülnének egy olyan új bevándorlási rendszernek, amely korlátozná a képzetlen munkások bevándorlását, de megkönnyítené a speciális területeken dolgozók beengedését.

Sunder Katwala, az agytröszt igazgatója a baloldali The Guardiannak azt nyilatkozta, a közvélemény szemében itt az ideje egy brexit utáni bevándorlási rendszer kialakításának. Mint mondta, az emberek szeretnének még több uniós orvost, mérnököt és más, magas szakképzettséget igénylő területeken dolgozót látni az Egyesült Királyságban. Ugyanakkor a britek azt is tudják, hogy a mezőgazdaságban, építőiparban és az egészségügyi ellátás alacsonyabb szintjein is szükség van uniós munkavállalókra.

Érdekesség, hogy egy augusztusi jelentés szerint az ételekkel és italokkal foglalkozó brit cégek egyharmadánál egyetlen nem brit uniós munkás sem távozott a tavaly nyári referendum óta. Ugyanakkor a brit országos farmerszövetség adatai szerint az Egyesült Királyságba érkező uniós idénymunkások száma 17 százalékkal csökkent egy év alatt, aminek oka szerintük az, hogy nagyfokú a bizonytalanság a brexit uniós munkavállalókra való hatásai körül.

