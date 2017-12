A brexittárgyalások neheze még csak most jön

Theresa May brit kormányfő két nappal hazai veresége után óriási győzelmet aratott Brüsszelben. Az Európai Unióban bennmaradó 27 tagállam kormányfői ugyanis pénteken rábólintottak arra, hogy a brit kilépési tárgyalások a második szakaszba léphessenek.

Történt mindez azt követően, hogy szerdán a brit alsóház megszavazta – a brit kormány szándékával ellentétben – azt a módosító indítványt, amelynek értelmében a parlament dönthet az uniós tagság megszűnéséről kötendő majdani megállapodásról. Amíg ez a parlamenti döntés meg nem születik, a brit kormány nem kezdheti meg a kilépési megállapodásban foglaltak végrehajtását. A kabinet csütörtökön közölte, ez nem jelenti azt, hogy nem lesz brexit, majd May elutazott Brüsszelbe, ahol olyan remekül sikerültek az egyeztetései, hogy az esti munkavacsorán állva tapsolták meg a jelenlévők. Pénteken pedig a huszonhetek rábólintottak a második szakaszba lépésre – így végül jól zárult a hét Theresa May számára.

Szintén siker May számára, hogy az EU kész tárgyalni az őszi firenzei beszédben hivatalos politikává emelt úgynevezett átmeneti időszakról, amelynek lényege, hogy a kilépést követően bizonyos kérdésekben türelmi időt kapna az Egyesült Királyság. Ugyanakkor Brüsszel álláspontja szerint a szigetországnak ebben az időszakban is teljes körűen be kellene tartania a közösségi jogot – köztük az esetleg újonnan elfogadott szabályokat is –, emellett eleget kellene tennie a költségvetési kötelezettségvállalásoknak (úgynevezett kilépési számla), illetve alá kellene vetnie magát az Európai Bíróság joghatóságának – ez szintén vitás kérdés az Egyesült Királyságban. A szigetország mindeközben nem vehetne részt az uniós döntéshozatalban.

– Januárban megkezdődhet a tárgyalás második szakasza a jövőbeni kapcsolatokról. Ambiciózus, erős partnerséget szeretnénk az Európai Unióval, és minél hamarabb elkezdhetünk erről egyeztetni, annál jobb – mondta a lapunknak adott múlt heti interjúban Iain Lindsay budapesti brit nagykövet. Hangsúlyozta, azért van szükség arra, hogy mihamarabb egyeztetni lehessen a jövőről, mert „mind az embereknek, mind az üzleti szférának biztonságra és bizonyosságra lenne szüksége, hogy tudják, mi lesz 2019. március 29-e – a brit uniós tagság várható megszűnésének napja – után”.

Persze May számára innentől még nem lesz sétagalopp a brexit, a neheze ugyanis pont most jön. – Túl korai még erről beszélni – válaszolta az Eurológus szerint Orbán Viktor magyar kormányfő újságírók azon kérdésére Brüsszelben, hogy várhatóan melyik lesz az egyeztetések legnehezebb témája. Ám úgy fest, ez az északír–ír határ kérdése lehet, amelynek rossz kezelése esetén a kormány is megbukhat, hiszen a torykat kívülről támogató északír unionisták más álláspontot képviselnek, mint London. Az átmeneti időszakra vonatkozó brüsszeli követelések a Konzervatív Párton belül is okozhatnak majd konfliktusokat. Gond lehet abból is, hogy szorít az idő: ahhoz, hogy a brexit valóban megtörténjen 2019 márciusának végén, a kilépési szerződés tervezetéről a parlamentnek vitáznia kellene, és szükséges a jóváhagyása is. A parlamenti folyamatok időigényesek, 2018 őszére már le kellene zárni a várhatóan sok konfliktussal járó brexittárgyalásokat.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelenik meg. A megjelenés időpontja: 2017.12.16.