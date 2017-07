A brit bíróság szerint törvényes felfegyverezni Szaúd-Arábiát

A londoni felsőbíróság hétfői végzése szerint nem jogsértő a Szaúd-Arábiába irányuló brit fegyverexport.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A bírósági tanács e határozatával – nem jogerősen – elvetette a fegyverkereskedelem ellen küzdő legnagyobb brit kampánycsoport, a Campaign Against the Arms Trade keresetét. A szervezet azt kívánta kimondatni a bírósággal, hogy a brit kormány alapvető emberi jogokat sértő módon exportál fejlett hadfelszerelést Szaúd-Arábiának, írja az MTI.

A kampánycsoport közölte, hogy fellebbez a hétfői végzés ellen, mivel ha a felsőbírósági határozat érvényben marad, a brit kormány szabad kezet kap „a Szaúd-Arábiához hasonló brutális, az emberi és a nemzetközi emberiességi jogokat sárba tipró diktatúrák” felfegyverzéséhez. A szervezet szerint naponta kerülnek nyilvánosságra „elborzasztó beszámolók” a jemeni népet sújtó humanitárius válságról, egyes jelentések szerint titkos börtönökben brutálisan megkínozzák a terrorizmussal gyanúsított foglyokat, és százak tűnnek el nyomtalanul a kormányerők és szövetségeseik hajtóvadászatai során.

Szaúd-Arábia más arab országok élén a nemzetközileg elismert jemeni kormány oldalán indított fegyveres beavatkozást a két éve folyó jemeni polgárháborúban.

A londoni felsőbíróság hétfőn kihirdetett végzése szerint a kereset ügyében eljáró tanács nemzetbiztonsági okokból nyilvánosságra nem hozott dokumentumokat is tanulmányozott határozatának kialakításához, és arra a következtetésre jutott, hogy a brit külkereskedelmi miniszter „racionális” döntést hozott, amikor megtagadta a Szaúd-Arábiának eladott brit fegyverzet exportjának felfüggesztését.

A bírósági végzést elítélte az Amnesty International is. A világ legnagyobb emberi jogi szervezetének hétfőn ismertetett londoni állásfoglalása szerint a felsőbíróság döntése a jemeni civil lakosságra mért „halálos csapással” ér fel, mivel hiteles jelentések – köztük az Amnesty International saját helyszíni vizsgálatának adatai – szólnak arról, hogy a brit fegyvereket a jemeni civilek elleni súlyos jogsértésekre, köztük háborús bűncselekmények elkövetésére is felhasználják.

Az Amnesty International szerint ennek alapján a szaúdi fegyverexport folytatása ellentétes Nagy-Britannia nemzetközi jogi kötelezettségeivel is.

A legnagyobb fegyvergyártó konglomerátum, a BAE még harminc évvel ezelőtt nyerte el a brit hadiipar eddigi messze legnagyobb egyedi megrendelését, egy 20 milliárd fontos (hétezer milliárd forintos), egyebek mellett Tornado, Hawk és újabban Eurofighter Typhoon harci repülőgépekre szóló, összetett szaúdi szállítási és szolgáltatási szerződést. Ennek örve alatt a cég az utóbbi három évtizedben számos kapcsolódó megrendelést is kapott; a szerződésláncolat összértéke mára jóval meghaladja a 40 milliárd fontot.

Ha fegyverüzletről van szó, az Egyesült Államoknak sincsenek aggályai: Donald Trump háromszázmilliárd dolláros üzletet tervez Szaúd-Arábiával, így segítve, hogy az arab ország „megerősítse védelmi képességeit”.