A dohányzási tilalmon bukhat az osztrák koalíció

Ausztriában a jövő év májusában lép életbe a magyarországihoz hasonló dohányzási tilalom, amely kitiltja a cigarettát a bárokból és az éttermekből. Illetve csak lépne, mert a koalíciós tárgyalások során váratlanul központi témává lépett elő a dohányzás: a jobboldali populista szabadságpárt (FPÖ) azt akarja, hogy változtassák meg a jogszabályt, és vonják vissza a tilalmat. Ebben támogatják a vendéglátósok is, akik a forgalom csökkenésétől tartanak.

A Der Standard című lap szerint az FPÖ elszánt, ami nem is véletlen, hiszen a párt különösen népszerű az alacsonyabb végzettségű osztrákok körében, akik közt viszont magasabb a dohányosok aránya. Azonkívül, hogy a pártelnök, Heinz-Christian Strache maga is dohányzik, a tilalom elleni fellépést szabadságkérdésként állítják be: az a kép, hogy „elveszik a kisembertől még ezt az utolsó örömet is”, jól illeszkedik abba a képbe, amelyet a párt önmagáról sugallni szeretne.

Sebastian Kurz, a választásokon győztes, konzervatív, jobboldali Osztrák Néppárt (ÖVP) vezetője, a kancellári poszt várományosa kellemetlen helyzetben van. Korábban az ÖVP elkötelezte magát a tilalom mellett, hiszen egészségügyi problémaként tekint a dohányzásra, nem szabadságjogként. A gazdasági szférából ugyanakkor ők is érzik a nyomást, amelyet most az is növel, hogy leendő koalíciós partnerük identitáskérdést akar csinálni a tilalom visszavonásából.