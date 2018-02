A dzsihadisták Svédországban toboroznak

Svédország évtizedek óta a nemzetközi dzsihadisták egyik kedvenc toborzóközpontja – erről egy helyi biztonságpolitikai szakértő beszélt vasárnap a svéd közszolgálati televíziónak. Peder Hyllengren, a Svéd Nemzetvédelmi Egyetem kutatója szerint az országában működő szélsőséges iszlám hálózatok mára erős befolyással bírnak a nemzetközi terrorizmusra. Hyllengren több olyan svéd állampolgárt is megnevezett, akik az elmúlt években Európában végrehajtott terroristatámadásokban, például 2015-ös párizsi, vagy 2016-os brüsszeli merényletekben részt vettek. Hozzátette, számtalan állampolgár utazott Szíriába és Irakba, hogy az Iszlám Állam oldalán harcoljanak, ezek hazatérése pedig tovább erősíti az országban működő terrorista csoportokat.

– A hatóságok 300 főre becsülik ezeknek az idegen harcosoknak a számát, ez Európában a második legnagyobb szám – mondta a szakértő. Hyllengren szerint három ok vezetett oda, hogy Svédországba az iszlamista terrorizmus befészkelhette magát. Elsősorban azért, mert a dzsihadisták több kulcsfigurája is a skandináv országban vert tábort, miközben sokáig hézagos volt a terrorizmus-ellenes jogszabályi háttér. A harmadik ok pedig a szakértő szerint, hogy a jelenség sokáig tabutémának számított a svéd közbeszédben, amiért a titkosszolgálatok is csak távolságtartással kezelték azt.

A szakértő nyilatkozatának aktualitást ad, hogy kedden kezdődik el annak az üzbég állampolgárnak a pere, aki tavaly áprilisban egy kamionnal a tömegbe hajtott. A stockholmi merényletben öt ember meghalt, tizennégyen szenvedtek súlyosabb sérülést.

Januárban Svédország miniszterelnöke, Stefan Lofven pedig arról beszélt, hogy készek akár a hadsereget is bevetni az „utcai bandák” ellen. A kormányfő nem nevezte meg az iszlamistákat, korábban azonban ellenzéki politikusok már kezdeményezték katonák mozgósítását a hivatalosan nem létező no-go zónákba.