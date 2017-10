A fideszesek sem szavaztak a korrupció elleni javaslatról az EP-ben

Az összes fideszes EP-képviselő és velük együtt az Európai Néppárt (EPP) is tartózkodott egy korrupcióellenes javaslattal kapcsolatos szavazáson az Európai Parlamentben, Brüsszelben. A voksoláson részt vevő magyar képviselők közül a baloldaliak mellett a jobbikos Balczó Zoltán is igent nyomott, a korrupciós eseteket bejelentőket védő jelentés így át is ment 399 igen, 166 nem és 101 tartózkodás mellett.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Mint arról a 24.hu is beszámolt, a szóban forgó jelentés azoknak a személyeknek a védelmével foglalkozik, akik korrupciós ügyeket jelentenek az állami vagy a magánszektorban, és sürgette az adókerülés elleni határozottabb uniós fellépést. Virginie Roziere, a szocialista frakció jelentéstevője azt nyilatkozta a szavazás után, hogy a bejelentők a demokrácia előremozdítói, hiszen olyan súlyos, közérdeksértő ügyekben szolgáltatnak információt, mint például a Monsanto-ügy és a Luxleaks.

Nem ez az első eset amikor a fideszesek hátráltatják a korrupcióellenes intézkedéseket: október elején az Európai Ügyészség létrehozását nem támogatták, szeptember elején pedig az azeri pénzmosoda alaposabb vizsgálatát akadályozták volna.

Lapunk megkeresésére Pedro López de Pablo, az EPP szóvivője azzal indokolta döntésüket, hogy nem tisztult le számukra az EU hatásköre a korrupciót illetően, és több ezzel kapcsolatos fontos kérdésükre sem kaptak választ. Mint írta, mindig is igyekeztek megtalálni az egyensúlyt a korrupcióellenes harc során, és fontosnak tartják, hogy a bejelentők személyazonossága védve maradjon. Ez szerinte azért fontos, hogy az ilyen jellegű ügyeket ne lehessen arra felhasználni, hogy következmények nélkül hamis vádakkal szabaduljanak meg versenytársaktól. A néppárt magyar képviselete a Magyar Nemzet megkeresésére azt közölte, hogy „delegációnk a néppárti frakció ajánlására – a frakció többi tagjával közösen – tartózkodott”.

Ujhelyi István MSZP-s európai parlamenti képviselő a 24.hunak azt mondta, „sokadik alkalommal leplezte le önmagát a fideszes képviselőcsoport akkor, amikor nem támogatta az átláthatóságot és a korrupció elleni harcot”. Megjegyezte, hogy a Fidesz magyarországi gyakorlata is az, hogy „bírósági végzések ellenére sem hoz nyilvánosságra közérdekű adatokat, azokat pedig, akik feltárják a korrupciós ügyeket, megtorlásként lejáratják, ellehetetlenítik, vagy épp ellenük indítanak meg eljárásokat”.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelenik meg. A megjelenés időpontja: 2017.10.26.