A francia elnök letett arról, hogy feleségét first ladyvé tegye

Már biztosan nem lesz amerikai típusú first lady a francia elnök feleségéből, Brigitte Macronból, ugyanis Emmanuel Macron hivatalosan is letett erről a szándékáról, győztek a petíciót aláírók – írja a BBC.

Franciaországban már több mint 220 ezer aláírást gyűjtöttek össze, hogy Macron ne tehesse amerikai stílusú first ladyvé feleségét. A francia elnök a kampányban a pénzügyi szabálytalanságok elkerülésére hivatkozva dobta be, hogy megválasztása esetén a feleségének formális státuszt kíván biztosítani, ezzel munkatársakat és közpénzek feletti rendelkezési jogot kapott volt.

Bár a first ladynek nem járt volna fizetés, Franciaországban a történetet sokan az amerikanizálódás jelének állították be. A francia elnökfeleségeknek hivatalos pozíció nélkül, idáig is volt irodája az Elysée-palotában, mellé egy-két asszisztense és biztonsági emberei.

Az elmúlt havi közvélemény-kutatások azt mutatták, hogy Macron népszerűsége 7 százalékkal, 36-ra esett, ennyien állították, hogy örülnek új vezetőjüknek. François Hollande és Nicolas Sarkozy elnöksége ugyanezen időszakában 56 és 66 százalékon állt.

Annak ellenére, hogy Macron most letett eredeti szándékáról, azt ígéri, hogy így is pontosítják felesége, a nála húsz évvel idősebb Brigitte Macron szerepét, de a francia alkotmányba emiatt nem nyúlnak bele.