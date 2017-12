A francia és a török elnök megváltoztatná Trump döntését

A francia és a török államfő rá akarja beszélni Donald Trump amerikai elnököt, vegye fontolóra arról szóló döntésének megváltoztatását, hogy Jeruzsálemet ismeri el Izrael fővárosának és Tel-Avivból odaköltözteti hazája nagykövetségét

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Emmanuel Macron és Recep Tayyip Erdogan telefonon egyeztetet Jeruzsálem státuszának ügyében, és mindketten arra a megállapításra jutottak, hogy a tervezett költözés aggodalomra ad okot a régióban – jelentette szombaton a Reuters hírügynökség a török elnöki hivataltól származó információkra hivatkozva. A francia és a török elnök ezért együttesen megpróbálja majd elérni az amerikai döntés megváltoztatását.

Donald Trump szerdán jelentette be, hogy a több világvallás számára is szent Jeruzsálemet ismeri el Izrael fővárosaként. A döntés heves bírálatokat váltott ki, nemcsak a muzulmán országok és közösségek, hanem az Egyesült Államok szövetségesei körében is.

Jeruzsálem hovatartozása évtizedek óta az egyik legnagyobb akadálya a palesztin-izraeli békének.

Magyarország nem jelentette be, hogy követni fogja Donald Trumpot, azaz nem ismeri el Jeruzsálemet Izrael fővárosaként, és nem költözteti át nagykövetségét Tel-Avivból, illetve továbbra is elkötelezett a kétállami megoldás mellett – írtuk korábban.