A görögök miatt már nem nyerő a Nagy Sándor név Macedóniában

A korábbi kormány tíz év alatt számos olyan intézkedést vezetett be, amely a makedón és a hellén történelemmel kapcsolta össze a mai Macedóniát. Nagy Sándor mellett szobrot állítottak az anyjának és az apjának, II. Philipposznak is, míg a kormány több épülete is templomszerű oszlopokat kapott. A jelenlegi vezetés másképp gondolja.