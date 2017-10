A hatalom csúcsára ért Észak-Korea titokzatos hercegnője

Egyáltalán nem életbiztosítás, ha valaki az Észak-Koreát harmadik generáció óta uraló Kim családba született. Legutóbb, februárban a száműzetésben élő Kim Dzsongnamot, a diktátor, Kim Dzsongun féltestvérét gyilkolták meg idegméreggel egy malajziai repülőtéren, mivel kritizálta az elzárkózó rezsimet.

Most azonban mégis egy családtag felemelkedéséről adott hírt a hivatalos állami média: Kim Dzsongun 28 éves húga, Kim Jodzsong került be – egyelőre póttagként – az állampárt legfőbb döntéshozó testületébe, a politikai bizottságba. Ez több szempontból is szokatlan: Kim Dzsongun egyrészt tart a saját családtagjaitól, akik veszélyt jelenthetnek a hatalmára, másrészt ő a második nő, aki ilyen magasra jutott a férfiak uralta diktatúrában.

Korábban, 2012-ben Kim Dzsongun nagynénje, Kim Kjonghui lett tagja testületnek, de három évtizedes pártszolgálat után, illetve úgy, hogy a férje, Dzsang Szongtek egy időben a diktatúra második embere volt Kim mögött. Ez is lett a veszte, 2013-ban kivégezték, mivel a fiatal diktátor veszélyesnek ítélte a befolyását. Kim Kjonghuit azóta nem látták, állítólag valamilyen betegséggel kezelik Phenjan közelében.

A fiatal Kim Jodzsong hihetetlenül gyors felemelkedését dél-koreai elemzők azzal magyarázzák, hogy mivel nő, nem jelent közvetlen veszélyt Kim Dzsongun hatalmára, sőt, a diktátor úgy gondolhatja, hogy családtagként megbízhat benne. Dél-koreai elemzők biztosak benne, a politikai bizottsági tagsága azt jelzi, komoly szerepet szánnak neki a jövőben az ország vezetésében.

A Reuters hírügynökség gyűjtése szerint Kim Jodzsong először 2011 decemberében, apjuk temetésén tűnt fel a nyilvánosság előtt Kim Dzsongun oldalán. 2014-ben propaganda és agitációs ügyekért felelős osztályvezető-helyettes lett a Koreai Munkáspártban. Időnként feltűnt a hivatalos felvételeken, de rendszerint a háttérbe húzódva.

Először idén áprilisban, az államalapító Kim Ir Szen születésének 105. évfordulóján tűnt fel igazán, amikor kilépett a háttérből, hogy papírokat adjon át a beszédhez készülődő bátyjának.