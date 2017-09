„A katalán autonómiát máris elpusztították”

Folynak a választási előkészületek Katalóniában annak ellenére, hogy a spanyol kormány jó előre illegitimnek minősítette a függetlenségi referendumot. A hangulat feszült az autonóm tartományban, ahol vasárnap ötmillió embert várnak az urnákhoz, ám a spanyol főügyész a héten arra utasította a katalán rendőrséget, zárja le a szavazóhelyiségeket. Így az is elképzelhető, hogy rendőrök fogják a szavazók útját állni. Adam Casals, Katalónia régiókért felelős diplomatája szerint diktatórikus eszközökhöz nyúlt a spanyol kormány.

– Hogyan képzelhetők el az előkészületek a jelenlegi helyzetben?

– Az elnyomás soha nem módja annak, hogy a katalán embereket meggátolja a szabad cselekvésben. Akármit ki lehet találni, de az emberek megtalálják a lehetőséget, hogy megtartsák a szavazást. Szakértők szerint a referendum megakadályozása megbonthatja a közrendet, viszont a katalán rendőrségnek éppen a rendre kellene felügyelnie. Egyébként a katalán rendőrség a katalán kormánynak felel…

– A szavazócédulákat egy hete begyűjtötte a spanyol hatóság. Hogy lehet így biztosítani a szavazás menetét?

– A katalán elnök, Carles Puigdemont sokszor elmondta, a referendumot megtartják, a logisztika készen áll majd. Számos iskolaigazgató jelentkezett, megnyitnák az iskoláikat erre a célra, és több civil szervezet támogatja őket. Komolyan gondolja, hogy pár ezer rendőr meg tudja akadályozni a 7,5 milliós Katalónia népszavazását? Én azt hiszem, nem. Az utcákon ezrek tüntetnek, a társadalom összes rétege részt vesz benne. Most már nem arról van szó, hogy függetlenség vagy nem függetlenség, ez már a polgárjogról, az alapvető jogokról, a demokráciánk jövőjéről szól. Mi nem olyan országot akarunk, ahol a többség korlátozza a kisebbség jogait. Önöknek nemzeti kisebbségi közösségeik vannak más uniós országokban, a helyzetet ezért talán a magyarok érthetik meg legjobban az összes európai nemzet közül. A harcunk polgárjogi harc, küzdelem a demokráciáért. Nem akarjuk, hogy gyerekeink olyan országban éljenek, ahol elpusztítják a demokratikus jogokat. Mert ez történt, a katalán autonómiát máris elpusztították. Pár napja az autonóm kormány összes bankszámláját zárolták.

Adam Casals

– A spanyol kormány illegitimnek nyilvánította a szavazást, és az igenek többsége ellenére utólag is mondhatja, hogy rendben, de mindez törvénytelen volt.

– Törvény és igazságosság két külön dolog, nem mindig járnak kéz a kézben. Ez a referendum nem illegális, mert a katalán törvényeknek megfelelően szerveződik. Ezt nem ismeri el a spanyol fél. De a spanyol alaptörvény kimondja, hogy Spanyolországban több nép, több nyelv és több kultúra létezik, tehát léteznie kell katalán nemzetnek is. Az alkotmány persze kinyilvánítja, hogy az állam egységét meg kell őrizni, de ezzel párhuzamosan a népek jogait is el kell ismerni. Na mármost, ha a spanyol állam nem ismeri el a katalánok jogait, akkor okkal gondolhatjuk, hogy az egységes spanyol államot sem ismeri el. A referendumot törvényesnek nyilvánítjuk a népek önrendelkezéséről szóló elv alapján. A jog nem használható egy egész nép bebörtönzésére. Pedig pont ezt tette a spanyol főügyész.

– Nemzetközi megfigyelők részt vesznek a referendumon?

– Mivel az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) csak olyan országokba küld megfigyelőket, amelyek tagjai is a szervezetnek, Katalóniába – mivel nem tag – nem jönnek megfigyelők. De magánemberként lesznek EBESZ-megfigyelőink.

– Az Európai Parlamentben ülő katalán képviselők nem szólaltak fel a katalánok ügyében?

– Az Európai Uniónak nagyon óvatosan kellene bánnia Katalóniával. Mert gazdasági teljesítményével Katalónia nettó befizetője lesz az EU-nak. A minap olvastam egy újságírói kérdést az Európai Bizottságnak címezve arról, miért érdekli annyira a testületet az emberi jogok védelme Törökországban vagy Kambodzsában, de miért nem csinál semmit, ha a spanyol kormány katalán kormányzati honlapokhoz, pártok és a népszavazás portáljához való hozzáférést blokkol katalánok számára. Ezt csak diktatúrák csinálják. Ezeket a honlapokat persze már külföldi szerverekre tükrözték, és a kormányunknak kellett megmutatnia az állampolgároknak, milyen proxykiszolgálókon keresztül tudják ezeket elérni. Na, ezek is csak diktatúrákban használatos eljárások a rendszer megtévesztésére.

Vasárnap reggel 9 és este 8 óra között 2315 helyszínen, 6249 szavazókörben lehet majd voksolni a katalán függetlenségi népszavazáson – közölte Jordi Turull katalán kormányszóvivő pénteki nemzetközi sajtótájékoztatón Barcelonában, ahol a spanyol alkotmánybíróság által felfüggesztett referendummal kapcsolatos tudnivalókat ismertették. A választói névjegyzékbe 5,34 millió embert vettek fel. A voksolás lebonyolításában 7235 önkéntes működik majd közre, de a feladatra 50 ezren jelentkeztek. „Meg vagyunk győződve arról, hogy Katalónia polgárai szavazni fognak, megismételjük kérésünket, hogy ne dőljenek be azok provokációinak, akik meg akarják akadályozni a szavazást. Mindent megteszünk, hogy lehessen voksolni” – fogalmazott Oriol Junqueras. A katalán elnökhelyettes elmondta: felméréseik szerint a választásra jogosultak 60 százaléka részt vesz a népszavazáson október 1-jén. Az eseményen bemutatták, hogy milyen lesz a voksolás hivatalos szavazóurnája, amely a hagyományostól eltérő fekete fedelű, fehér műanyag doboz. (MTI)

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.09.29.