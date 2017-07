A kínai cenzúra betalálta Micimackót

Politikailag érzékeny témává vált Kínában a Micimackó, a cenzorok pedig már javában távolítják el a piros pólós medve képét az internetről – számolt be róla a Financial Times. Többek közt a kínai közösségi portálról, a Weibóról kerültek le a hétvégén a Micimackó-ábrázolások, de a WeChat beszélgetős oldalról is leszedik a rajzfilmfigurát mutató gifeket.

Hogy miért? Hivatalos magyarázat nincs a cenzúrára, de úgy tűnik, egy Hszi Csin-ping-mém vezetett a feketelistára kerüléshez. Újra keringeni kezdett ugyanis az a képpárosítás, melyek egyikén Micimackó és Tigris látható, a másikon pedig Hszi Csin-ping kínai és Barack Obama egykori amerikai elnök, kísérteties hasonlóságot mutatva az előbbi kettőssel.

A tiltás is része lehet az őszi kommunista párti kongresszusra való készülődésnek. „Ha történetileg nézzük, két dolgot nem engedélyeztek eddig: a politikai szerveződést és a politikai cselekvéseket. Idén viszont ezekhez hozzácsapták az elnökről való beszédet is” – fejtette ki a Pekingi Külföldi Tanulmányok Egyetemének médiaprofesszora, Hsziao Mu. Mint mondta, tud olyan internetes kommentátorokról, akiket egyenesen őrizetbe vettek, miután megjegyzéseket tettek Hszi Csin-pingre. Szerinte a Micimackó-cenzúra ennek az új hullámnak a része.

A kínai felhasználók jó része a napokban már nem is tudta posztolni a piros ruhás medvét: mint a Weibo tájékoztatott, illegális tartalmat próbáltak feltölteni. De nemcsak a képet tiltják, még a mackó nevének kínai betűkkel történő leírása sem engedélyezett.

Nemrég a külföldi multinacionális cégek váltak nyugtalanná, miután szárnyra kaptak a híresztelések: a kormány teljesen blokkolni fogja a VPN-szolgáltatásokat (amelyekkel egyébként épp a blokkolást lehet kijátszani), így nem tudják majd elérni a Google-t és a hasonló oldalakat. A kínai vezetés viszont később cáfolta ezeket az információkat.

A micimackós képpároknak egyébként már többéves története van Kínában. A tigrises párhuzam először 2013-ban jelent meg, hogy aztán egy évvel később már a japán miniszterelnökkel találkozó Hszi Csin-pinggel viccelődjenek. Utóbbi ismét Micimackó volt, Abe Sinzó pedig a folyton depressziós szamárra, Fülesre hasonlított a felhasználók szerint.

A kínai internetes cenzorok amúgy is lendületben vannak mostanság: az elmúlt héten például a Nobel-békedíjas Liu Hsziao-po halála után indult be a törlési hullám. A Weibo ezúttal a „RIP” („rest in peace”, azaz „nyugodjék békében”) kifejezést tiltotta le teljesen, így próbálva megakadályozni, hogy a felhasználók gyászolják a börtönből nemrég kiengedett ellenzéki aktivistát.