A Kolumbusz-napra hangol egész Amerika

Minden évben október második hétfőjén ünneplik az Egyesült Államok körülbelül felében, idén huszonöt államában a Kolumbusz-napot, ám sokan nem kérnek az elnyomónak tartott gyarmatosítóból, és az indián őslakókra emlékeznek. A Genovában született, majd spanyol és portugál zászló alatt szolgáló nagy felfedező, Kolumbusz Kristóf az amerikai olasz kolónia körében és a keleti parton feltétlen népszerűségnek örvend, de baloldali civil szervezetek az ünnep eltörléséért kampányolnak. Évről évre előkerül az a lobbiérdek, hogy az emléknapot inkább az őslakosok iránti tisztelet napjává nevezzék át, számos államban már inkább ennek a gondolatnak a jegyében tartanak megemlékezéseket. Egy felmérés szerint azonban még mindig népszerű Amerika felfedezője az Egyesült Államokban. Az amerikaiak 57 százaléka szerint helyes dolog megünnepelni októberben a kontinens felfedezőjét, a magukat katolikusnak vallók 65 százaléka volt ugyanezen a véleményen. A kutatás – amelynek mértékadó voltából azért valamit levon, hogy az egyébként nagy befolyású Kolumbusz-társaság végeztette el – rámutat, hogy az emberek többsége a történelmi alakokat a valamikori tetteik, és nem a jelenleg uralkodó erkölcsi normák alapján ítélné meg.

Donald Trump amerikai elnök hétvégi nyilatkozatában úgy emlékezett meg az Újvilág meghódításról, mint a történelmet alapjaiban átformáló eseménysorozatról. A nyilatkozat természetesen hangsúlyosan eltér a demokrata előd, Barack Obama Kolumbusz-emléknap előtt kiadott szövegétől. A volt elnök Kolumbusz felfedezői kíváncsisága mellett arra is biztatott, hogy el kell ismerni azt a sok szenvedést, amelyek az őslakosok által áthagyományozott történetekből is kiolvasható.

A kérdés az emléknap környékén lényegében ugyanazt a túlfűtött vitát hozza felszínre, mint a nemrég lezajlott szobordöntési akciósorozat: a történelem átértelmezését, az alapító atyák, hadvezérek múzeumba helyezését, ezzel egy politikai korrekt narratíva létrehozását. Az alábbi kis összefoglaló például nem is leplezi, hogy az október 9-ei emléknapra elővett egyenjogúsági kampány a szobordöntés motívumát viseli magán.

Cities are cancelling Columbus Day to pay tribute to Native Americans. pic.twitter.com/RaCD9TfEzI — ATTN: (@attn) 2017. október 8.

New Yorkba harmincezer embert várnak a Kolumbusz-napi felvonulásra, amely tavaly nem múlt el botrány nélkül. Vandálok vörösre festették Kolumbusz szobrának kezét, és azt írták rá, hogy a gyűlöletet nem szabad tolerálni. A New York-i olasz közösség máris paprikás, és többen bojkottálják a polgármester esti fogadását, mivel Bill de Blasio a charlottesville-i szobordöntő akció után a New York-i Kolumbusz-szobrot is felvette arra a listára, amelynek létét felül kell bírálni. A közösségi portálokon egyébként jó előre megkezdődött a hangolás az ünnepre, a két tábor felfokozott hangulatban szól be egymásnak. A sok Kolumbusz-napi jókívánság között azért akad egy-egy kultúrtörténetileg is értelmezhető bejegyzés. Ez az animáció a felfedező három hajójának 1492-es útját, kikötésének helyét és időpontját villantja fel.

In #ScholasticNews this week, Ss learn about Columbus’s voyage and the debate over celebrating Columbus Day: https://t.co/07xBhPXgC2 pic.twitter.com/5qfVGt1Mrp — Scholastic Teachers (@ScholasticTeach) 2017. október 8.

A budapesti amerikai nagykövetség a közösségi felületeken jelezte, hogy hétfőn zárva tart, ne menjen senki vízumot intézni.

Happy #Columbus Day! In observance of the holiday, the Embassy offices are closed. pic.twitter.com/EqJn1Dkkxy — US Embassy Budapest (@usembbudapest) October 9, 2017

