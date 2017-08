A korábbi elnök nyerte a választást Kenyában

Kenyatta kapta a szavazatok 54,27 százalékát, kihívója, az ellenzéki Raila Odinga 44,73 százalékos eredményt ért el. A részvételi arány csaknem 80 százalékos volt. Tizenkilencmillióan voltak jogosultak szavazni.

Kenyatta az eredmény bejelentése után békességet és nemzeti egységet kért a testvéreinek nevezett állampolgároktól. Támogatói vadul ünnepelték győzelmét az utcákon, Odinga hívei azonban tiltakozó tüntetéseket tartottak az ellenzék hátországának számító fővárosi kerületekben és vidéki városokban. Voltak olyan helyszínek, ahol a rendőrség könnygázt vetett be a tüntetők – főleg fiatalok – féken tartására, valamint többször a levegőbe lőtt. A legjelentősebb ellenzéki városban, Kisumuban fiatal protestálók autógumikat is felgyújtottak, Nairobi egyik nyomornegyedében, Kiberában pedig megtámadtak és kifosztottak olyan üzlethelyiségeket, amelyeknek a tulajdonosát a kikuju etnikumhoz tartozónak gondolták. Kenyatta elnök is kikuju.

James Orengo, az ellenzéki koalíció egyik képviselője pénteken napközben azt mondta: az ellenzék hajlandó elfogadni a elnökválasztás eredményét azzal a feltétellel, ha a központi választási bizottság biztosítja számára a szervereihez való hozzáférést. A központi választási bizottság egyik tisztségviselője erre reagálva azt mondta: az ellenzék nem nyújtott be hivatalos kérelmet erre vonatkozóan, szóbeli kérést pedig nem vesznek figyelembe.

Az ellenzék bírálja a külföldi megfigyelők – köztük Thabo Mbeki volt dél-afrikai elnök és John Kerry volt amerikai külügyminiszter – munkáját is, mondván, az ellenzék nem hagyta jóvá a megfigyelői misszió összetételét, és szerintük a megfigyelők „főleg a kormány érdekét nézték” – írja az MTI.

Az ellenzék csalásra gyanakszik. Odinga már korábban, a végleges eredmények közzététele előtt közölte, hogy számítógépes kalózok egy meggyilkolt választási biztos azonosítóját használva férhettek hozzá a rendszerhez. A politikus a demokráciára mért csapásnak nevezte a történteket, és azt állította, hogy a pártja által mért eredmények teljesen eltérnek attól, amelyet a választási bizottság honlapján közzétettek. „Eddig lehetett megvezetni az embereket, a 2017-es általános választást elcsalták” – szögezte le.

Bár Odinga nyugalomra intette híveit, azt is jelezte, hogy nem tud parancsolni nekik. Kérése ellenére már szerdán sokan utcára vonultak Odingáért az ellenzék fellegvárának számító Kisumuban. A fegyvertelen férfiak azt kiabálták: „Raila nélkül nincs béke”, a rendőrség pedig könnygázt vetett be ellenük. Nairobiban is dühödt tüntetők vonultak az utcákra, egy csoportjuk bozótvágó késekkel támadt a rendőrökre, akik később éles lőszert is bevetettek, legalább két tüntető halálát okozva.

A Raila Odinga kenyai ellenzéki államfőjelölt támogatói által felgyújtott autógumik égnek Nairobiban 2017. augusztus 10-én Fotó: Daniel Irungu / MTI/EPA

Még 2007-ben heves tiltakozások kezdődtek, amikor a választáson alulmaradva Odinga ugyancsak csalásról beszélt. Ezt követően összecsapások törtek ki, melyek során közel ezerkétszáz ember halt meg. Odinga 2013-ban is vesztett az elnökválasztáson, de akkor lecsillapította a fenyegető összecsapásokat, miután a szavazógépekkel kapcsolatos kifogásaival az illetékes bírósághoz fordult.

Kenya, amely Kelet-Afrika leggazdagabb országa, régóta stabil államnak számít. A heteken át tartó választási kampány is békésen zajlott egészen július végéig, amikor ismeretlen tettesek meggyilkolták a választási bizottság egyik vezető tagját. Előzőleg fegyveresek támadtak William Ruto alelnök házára, ő és családja azonban éppen nem volt otthon.