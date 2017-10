A kormányfő lemondását követelték a meggyilkolt máltai újságírónő fiai

Caruana Galizia fiai szerint a kormányfőnek felelősséget kellene vállalnia azért, mert „nem tudta biztosítani az alapvető szabadságjogokat”. A közösségi oldalon azt írták: nem támogatják Muscat javaslatát, hogy anyjuk gyilkosának nyomravezetője jutalomban részesüljön. Hozzátették: „nem érdekel minket egy olyan ítélet, amely után az anyánk meggyilkolásából hasznot húzó kormánytagok azt mondhatják, hogy igazságot szolgáltattak”. Az újságírónő fiai emellett azt követelték, hogy számolják fel a korrupciót Máltán – írja az MTI.

Eközben a nyomozók vizsgálják az újságírónő meggyilkolásához hasonló ügyeket. Caruana Galiziáén kívül öt másik autót robbantottak fel ismeretlen tettesek az elmúlt két évben.

John Rizzo rendőrkapitány a Malta Independent című helyi napilapnak azt mondta: feltehetőleg mind a hat esetben mobiltelefonról hozták működésbe a pokolgépeket.

„Nagyon kevesen tudnak létrehozni hasonló robbanószerkezetet” – mondta Rizzo. „Előfordulhat, hogy az interneten keresztül kapták az utasításokat, de egy ilyen eszköz összerakásához is kell egy bizonyos szintű szakértelem” – tette hozzá.

Az oknyomozó újságírónővel – aki korábban korrupcióval vádolta Joseph Muscat kormányfőt és feleségét – célzott merényletben végeztek hétfőn a szigetállam északi részén, Bidnija kisváros közelében, néhány méterrel az otthona mellett. Az 53 éves Galiziát az autójába rejtett pokolgéppel gyilkolták meg, a gépjármű indításakor robbant fel.

A The Times of Malta információi szerint az elkövetők feltehetően Semtexet használtak, amelyet gyakran alkalmaznak nagyszabású robbantásokhoz. A TVM nevű máltai közszolgálati televíziós csatorna pedig úgy tudja, Daphne Caruana Galizia két hete fordult a hatóságokhoz olyan bejelentéssel, hogy gyilkossági fenyegetéseket kapott.

Kedden az újságírónő egyik fia tehetetlenséggel vádolta a rendőrséget. Matthew Caruana Galizia, aki a robbanás helyszínének közelében volt és megpróbálta kimenteni édesanyját az égő járműből, hozzátette, hogy vannak törvények, illetve olyanok, akik szét akarják verni ezeket, édesanyja pedig közöttük állt. Mindemellett bűnrészességgel vádolta Joseph Muscat miniszterelnököt, illetve több vezető politikust. „Felelősek vagytok” a történtekért – üzente Facebook-bejegyzésében.

A máltai kormány külföldi szakértők segítségét kérte a nyomozáshoz, és az Európai Néppárt „független nemzetközi vizsgálatot” követelt az ügyben.

Galizia egyik nagy port kavart írásában arról cikkezett, hogy a 2016 áprilisában kirobbant offshore-botrány alapjául szolgáló Panama-iratokban megneveztek egy olyan céget is, amely a miniszterelnök felesége tulajdonában áll, és a gyanú szerint titkos számlákon kenőpénzeket rejtett el. Joseph Muscat és felesége is hazugságnak nevezte az állításokat. Mindemellett a máltai kormányt már a cikket megelőzően is elérte a botrány. A napvilágra került dokumentumok szerint Konrad Mizzi energiaügyi miniszter és Keith Schembri, Muscat kabinetfőnöke is saját titkos cégekkel rendelkezett Panamában. Az újságírónő cikkei nyomán az offshore-botrányba keveredett kormányfő júniusban előre hozott választásokra kényszerült, a választásokon a történtek ellenére a miniszterelnök pártja, a Máltai Munkáspárt győzött.

Daphne Caruana Galizia közkedvelt blogján kívül három évtizede a The Sunday Times of Malta, a The Malta Independent és a Running Commentary adott helyet az írásainak. Tavaly a Politico kifejezetten termékeny újságíróként jellemezte, akinek a hatása országán kívül is érzékelhető volt. Még az újságírónő legvadabb kritikusai is elismerték, hogy Daphne Caruana Galizia kifogástalan a szakmájában.