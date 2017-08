A köztisztviselők csak ne lájkolgassanak kormánykritikus tartalmakat!

Az új szabályok szerint az ausztrál közszolgáknak elsősorban a saját hivataluk bírálatától kell tartózkodniuk a közösségi médiában, illetve a magánlevelezésükben. A kódexben felhívják a figyelmet arra is, hogy ha valaki lájkol vagy megoszt egy bejegyzést a Facebookon, akkor az annak tekinthető, hogy az illető helyesli az adott bejegyzés tartalmát. Szabálysértésnek számít ezentúl továbbá az is, ha egy köztisztviselő nem határolódik el a saját oldalán más felhasználók által megjelenített kormánykritikus kommentároktól. Az új útmutató azt is leszögezi, hogy az ausztrál közszolgák nem bírálhatják egyik parlamenti párt tagjait sem, miként tartózkodniuk kell a minisztereket és a miniszterelnököt illető kritikáktól is.

A közösségi média használatára vonatkozó új útmutatóval kapcsolatban szakszervezeti vezetők és jogászok azonnal komoly aggályokat fogalmaztak meg, egyesek szerint a változtatások alkotmányellenesek. Túl messzire megy a kormány, amikor korlátozni akarja a köztisztviselőket abban, hogy a privát életükben bírálhassák a miniszterelnököt vagy az ellenzéket – fogalmazott egy jogvédő.

A közszolgálati bizottság szerint azonban az új szabályok nem korlátozóbbak, mint az eddigiek, csupán egyértelműsítik, hogy a köztisztviselőknek miben kell óvatosnak lenniük, amikor a közösségi médiát használják.