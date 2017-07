A Kreml-közeli ügyvéddel találkozott Trump fia a választás előtt

Donald Trump amerikai elnök legidősebb fia, ifjabb Donald Trump és veje, Jared Kushner két héttel az elnökjelöltség elnyerése után, tavaly nyáron, a New York-i Trump Towerben találkozott egy, a Kremllel jó kapcsolatokat ápoló orosz ügyvéddel – írja a New York Times bizalmas kormányzati feljegyzésekre és szemtanúkra hivatkozva. A 2016. június 9-én lezajlott találkozón részt vett Trump akkori kampányfőnöke, Paul J. Manafort is.

Ez az legkorábbi igazolt eset, hogy Trump belső körének tagjai egy orosz állampolgárral találkoztak, egyben az első olyan információ, amely ifjabb Donald Trump szerepére utal. Ő maga is megerősítette a találkozó tényét, és azt mondta, ő maga kérte Kushnert és Manafortot, hogy vegyenek részt rajta. Az elnök fia azt állítja, a megbeszélésen – amely Trump ügyvédje szerint rövid volt – állítólag elsősorban gyermekek örökbefogadásának lehetőségéről beszéltek.

Az orosz ügyvéd, Natália Veszelnyickaja – akinek ügyfelei közt orosz állami cégek vezetői is megtalálhatók – leginkább arról ismert az Egyesült Államokban, hogy heves támadásokat szervezett a 2012-ben elfogadott úgynevezett Magnyickij-törvény ellen. Szergej Magnyickij orosz ügyvéd volt, aki 2009-ben őrizetben halt meg, a gyanú szerint azért, mert vezető hivatalnokok csalásai után nyomozott. A törvény az ő halálára hivatkozva vezetett be szankciókat, kitiltotta az Egyesült Államokból a feltételezett felelősöket.

Ifjabb Donald Trump örökbefogadásról szóló magyarázata annyiban hihető, hogy a Magnyickij-törvényre válaszul Moszkva megtiltotta amerikai pároknak az orosz gyerekek örökbefogadását. Viszont mindenképpen kellemetlen, hiszen az Egyesült Államokban több vizsgálat is folyik azzal kapcsolatban, hogy milyen befolyást gyakorolt Oroszország a tavalyi elnökválasztásra, illetve hogy az elnök környezetének tagjai milyen orosz személyekkel álltak kapcsolatban. Az orosz botrány már hónapok óta erősen korlátozza az elnök belpolitikai mozgásterét, hiszen folyamatos lehetőséget ad arra, hogy megkérdőjelezzék a legitimációját.

A New York Times cikke egy nappal az után jelent meg, hogy Donald Trump a hamburgi G20-csúcstalálkozón személyesen tárgyalt Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, és állítólag nyíltan rákérdezett, befolyásolta-e Moszkva az elnökválasztást. Putyin nemmel válaszolt, de ezt az Amerikában kialakult hangulatban biztosan sokan nem hiszik el neki.