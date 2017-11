A Krokodil haraphatja át Mugabe torkát

A Zimbabwéban történt események egyik legvitatottabb alakja a korábbi alelnök, Emmerson Mnangagwa, vagy más néven a Krokodil. Mnangagwa éveken át volt Robert Mugabe szövetségese és reménybeli utódja, de nemrég éppen a 37 éve hatalmon lévő diktátor váltotta le. Egy hétig szinte semmit sem lehetett tudni róla, ám most állítólag visszatért az országba, és valószínűleg ő áll a puccs mögött, mert attól fél, hogy Mugabe a feleségének, a Gucci Grace néven elhíresült first ladynek adja majd át a hatalmat.

Sokak szerint a Krokodil azoknak a belső politikai harcoknak az áldozata lett, amelyek a kormányzó Zanu-PF párton belül törtek ki, a függetlenségi harcot vezető régi gárda, a Lacoste-frakció és az elnök feleségéhez, Grace Mugabéhoz hű G40-frakció között. A first lady állítólag még arra is képes volt, hogy mérgezett fagylattal kínálja riválisát, akit nyilvánosan kígyónak nevezett.

És hogy honnan is a hangzatos becenév? Zimbabwéban a felszabadító harcok idején egy olyan csapatot vezetett, amelynek szimbóluma az afrikai vizekben tanyázó gyilkos hüllő, a krokodil volt. A függetlenség kikiáltása után ebből a csapatból többen az új hadsereg tisztjei lettek. Maga az elbocsátott alelnök szinte minden miniszteri posztot betöltött már Mugabe uralma alatt, de mindenki csak úgy emlékszik rá, mint erős vezetőre és a titkosszolgálat főnökére.

A most 75 éves Mnangawa állítólag azért is volt olyan kíméletlen a titkosszolgálat élén, mert a kommunista Kínában tanulta meg, hogyan kell végezni ezt a munkát. Ott egy olyan dandárt vezényelt, amelyet Észak-Koreában képeztek ki, és amelyet később tiltakozások hatására feloszlattak. A Krokodil állítólag kész a hatalomátvételre, amióta a diktátor őrizetbe került, riválisa, Grace pedig külföldre menekült. Sikerét azonban kissé komolytalan dolog, egy jóslat árnyékolja be, mely szerint ő előbb hal meg, mint az idős elnök.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.11.18.