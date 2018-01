A kutya még nem ette meg a telet Itáliában

Észak-Olaszországra lecsapott a tél, esett a hó. Ez mindenekelőtt azért örvendetes, mert 50 milliárd köbméter víz hiányzik az olasz tárolókból – derül ki az olasz mezőgazdasági szervezet (Coldiretti) jelentéséből. Ez a mennyiség nagyjából 25 Balatont töltene ki. Tavaly körülbelül 30 százalékkal kevesebb csapadék esett, mint általában évente szokott. Az 1800-as évek óta nem volt példa ilyen nagy szárazságra. Nemcsak a mezőgazdaság, de az ipari és civil vízhasználat is veszélybe került. A nyáron olyan veszélyes lett a helyzet néhány városban, hogy vízkorlátozást vezettek be. Nicola Zingaretti, Lazio régió kormányzója be is jelentette, hogy „Rómában a víz elfogyott”, és meghívta Donald Trump amerikai elnököt az olasz fővárosba, „jöjjön el, nézze meg a saját szemével, mit eredményez, ha nem tartjuk be a klímamegállapodást”. Az ország legnagyobb tavainak és folyóinak vízszintje történelmi mélységbe csökkent. A Garda-tavat negyedéig töltötte ki a víz, a Comói-tavat csupán hat százalékáig, és a Pó folyó szintje néhol a vízmérce 0 pontja alá süllyedt, több mint három méterrel.

A nyáron már a gleccserek is olvadni kezdtek, egészen addig, hogy története során először le kellett állítani az utolsó még működő nyári sípálya felvonóit a Stelvio-gleccseren. Soha nem volt még erre példa, hiszen majdnem 3000 méter magasban található a felvonó.

Látva, hogy a nyári hónapok magas hőmérsékletei milyen nagy olvadást okoztak az Alpok magasabb pontjain, és hogy milyen kevés csapadék esett, egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy a téli szezon is veszélybe kerülhet.

Itália egyik legfontosabb bevételi forrása a turizmus. A Turisztikai Világszervezet jelentése szerint Olaszország az ötödik legkedveltebb utazási célpont a világon. Az iparág mintegy 2,6 millió embernek ad munkát, és 165,4 milliárd euró bevételt eredményez az országnak (ez a GDP 10,2 százalékát jelenti). Az országba érkező 48 millió turista közül minden tizedik a hegyeket választja. Mivel több északi régióban ez a fő bevételi forrás, a helyi vezetők nem engedhetik meg maguknak, hogy ne legyen hó; a síszezonnak minimum decembertől márciusig „kell” tartania.

Csak Valle d’Aosta régió (a Mont Blanc olasz oldala) mintegy 512 millió eurót költött hegyi turizmusra az elmúlt húsz esztendőben, ebből 64 millió euró műhó előállítására ment el. A nagyobb kiadások miatt több helyen növelték a síbérletek árát – az ágazat ugyanakkor ezáltal kevesebb turistát vonzott. Így valójában, hiába a drága műhó, csupán a kiadások növekedtek, a bevételek nem, és sok helyi önkormányzat pont azért adósodott el az utóbbi években, hogy ezt a haldoklófélben lévő szektort fenntartsa.

Ilyen körülmények között nem sok reménnyel vágtak neki az idei síszezonnak sem. Évek óta inkább trekkingelnek a turisták decemberben, mint síelnek.

Idén jött az első meglepetés, decemberben ugyanis leesett az első hó. Az olaszok, mondhatni, támadásba lendültek. Nemcsak az autópályák dugultak be teljesen, hanem a sípályákról is valósággal letolták a havat. Aztán a magasabb pontokon hatalmas szél fújt, az alacsonyabb helyeken pedig az enyheség okozott olvadást. Így újra előbukkantak a zöld legelők. December végére azért érkezett egy kis csapadék, de a hőmérséklet magas maradt, így sok helyen ágyúzni kellett a pályákat.

December 24-én például a tavalyi Tour de France-on egy ideig vezető olasz kerékpáros, Fabio Aru Sestrierében kibiciklizett a hegytetőre nyolc fokban. Giovanni Brasso, az ottani pályák igazgatója óvatos is volt: csak a lehető legkevesebb pályát nyitotta ki, hogy spóroljanak az ágyúzással.

Január első hetében beköszöntött az ítéletidő. Sara Bassini szokásos módon a Valle d’Aosta-i La Thuile településen töltötte családjával az úgynevezett fehér hetet, amikor az iskolák még zárva vannak. Az 1450 méteres magasságban fekvő városban lezárták az összes sípályát a folyamatos eső és az erős szél miatt, így jobbára a házban bezárva húzódtak meg. Valle d’Aosta másik üdülőhelyén, a több mint 2000 méter magasan elhelyezkedő Cerviniában Anna Pensante még idejében hazaindult Milánóba, mielőtt egy lavina elzárta volna útját.

Azután huszonnégy óra alatt másfél méter hó borította be a települést. Ez elsőre fölvidította az olaszokat, majd hamar rájöttek, a jóból is megárt a sok. A hatalmas havazás következtében több mint tízezer ember maradt elzárva a külvilágtól a Gran Paradiso, Cervinia és a Monte Rosa környékén. Sestrierében egy lavina maga alá temetett egy lakóházat. A hegyimentők és a csendőrség hét családot szabadított ki a hó fogságából. Cogne közelében egy nyolc méter magas hófal vágta ketté az országutat, és további lavinaveszély miatt több utat lezártak. Zárva tartanak az iskolák a környéken, de a sípályák is. Jelenleg a legmagasabb, ötös fokozatú a lavinaveszély.

A svájci mosodás helikopterrel szállít Az elmúlt napok rendkívüli havazásai közel 13 ezer turistát zártak el a külvilágtól a délnyugat-svájci Wallis kanton területén fekvő Zermattban. A településen 13 400 ágy van a turisták számára, ebből 7200 szállodákban, 6200 apartmanokban. Mintegy 5500 a helyi lakosok száma. Janine Imesch, a városi hatóság egyik képviselője azt mondta, szerinte nem lehet síelni vagy túrázni, nagy a csend, nagyon romantikus a hangulat, nincs pánik. A svájci sajtó szerint a sár- és hólavinától, kőzuhatagtól tartva számos utat lezártak a kantonban. A térségben a legmagasabb fokozatú lavinariasztás van érvényben – közölte a rendőrség. Nem tudja garantálni a hulladék elszállítását a szemetescég; az egyik mosodavállalkozás helikopteren juttatja el a tiszta holmit a városkába. A zermattiaknak is szükségük van tiszta cuccra – mondta Hans-Peter Heinzmann tulajdonos.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2018.01.11.