A légszennyezés miatt nő meredeken a tüdőrákosok száma Nagy-Britanniában

Megduplázódott Nagy-Britannia szennyezett levegőjű városaiban a tüdőrákosok száma a nemdohányzók körében – írja a The Independent.

Meredeken nő a tüdőrákban szenvedők aránya a nemdohányzók körében azokon a brit településeken, ahol a légyszennyezés mértéke meghaladja az egészségügyi határértéket – áll a The Independent cikkében. A lap szerint, ha a tendencia marad, tíz év múlva ez lehet a leggyakoribb oka a rákos betegség kialakulásának. (Jelenleg tíz esetből kilencben a dohányzás okozza a rák kialakulását.)

A Royal Brompton Hospital szerint a szennyezett levegő okozta tüdőrák már évente 3500 halálesetet okoz a szigetországban. A WHO felmérése szerint Nagy-Britannia a 25. legszennyezettebb levegőjű ország a világon. Mint a The Independent cikke megjegyzi, hasonló aggasztó tendenciát érzékelnek a nem dohányzó tüdőrákos megbetegedések számának emelkedésében Kínában és az Egyesült Államokban is.