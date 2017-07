A lengyel elnök megvétózza a bírósági törvényt

Andrzej Duda lengyel elnök hétfőn bejelentette, hogy megvétózza a legfelsőbb bíróságról és az országos igazságszolgáltatási tanácsról szóló törvényt. Korábban az államfő soha nem ment szembe a Jaroslaw Kaczynski vezette Jog és Igazságosság (PiS) döntéseivel, de ebben az ügyben már előre jelezte, vétót emel, ha nem fogadják el a feltételeit.

A szejm kormánypárti többsége a tiltakozások és tüntetések ellenére a múlt csütörtökön fogadta el a legfelső bíróságot átszervező javaslatot. A sokat vitatott törvény megváltoztatja az országos igazságszolgáltatási tanácsban (KRS) jelen lévő 15 bíró kinevezési rendjét, és átalakítja a testületet: a bírák helyett ezentúl a szejm választaná a tagokat. Emellett a bírák és gyakornokok kiválasztásában is nagyobb beleszólása lenne az igazságügyi miniszternek.

A voksolás előtt az ellenzéki pártok összesen 1300 módosító indítványt nyújtottak be a tervezethez főként azzal a céllal, hogy minél hosszabb időre elnyújtsák a törvényjavaslat vitáját – a szejm illetékes bizottsága azonban az összes ellenzéki módosító indítványt egy csomagban elutasította. A javaslat elfogadása után tüntetések kezdődtek, amelyek szombaton is folytatódtak. Gdanskban a demokrácia védelmére sürgette a tiltakozásokhoz csatlakozó Lech Walesa volt elnök, a Szolidaritás legendás alakja is.

A reformtervezetet korábban az Európai Bizottság is bírálta, mert annak „rendkívül negatív hatása lenne az igazságszolgáltatás függetlenségére, és fokozná a jogállamiságot érő rendszerszintű veszélyt az országban”, ha a jelenlegi formájukban fogadnák el a kifogásolt törvényeket. A bizottság még az EU-szerződés 7. cikkelye szerinti eljárás megindítását, vagyis az egyetlen igazi szankció bevetését sem zárta ki.

