A lengyelek láthatóan alaposan tanulmányozzák Orbán győzelmét

A jobboldal bástyája maradt Európában Magyarország – írja az egyik legrégebbi, irányultságát tekintve baloldali Polityka című lengyel hetilap oldalán megjelenő cikkében Wojciech Przybylski, a visegrádi térség egyik ismert külpolitikai elemzője. A Fidesz kimagasló eredménye meglepetés volt, a magas részvétel pedig azt mutatja a cikkíró szerint, hogy a magyarok nem süllyedtek apátiába. A választási adatok több tekintetben is meglepetéssel szolgálnak. A cikk kiemeli ezek közül a már említett magas részvételi arányt, valamint azt, hogy a várakozásokkal ellentétben az nem az ellenzéknek kedvezett. Przybylski részletesen ismerteti a Jobbik utóbbi években zajló néppártosodását, megemlítve név szerint Simicska Lajost is mint a pártot nyíltan támogató médiatulajdonost, akire az írás mint a Fidesz korábbi kincstárnokára hivatkozik.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A hetilap elemzése szerint Orbán sikerének titka az országra leselkedő veszélyek ismételgetése volt a kampány során, amihez a belső ellenségeket is sikerült felmutatnia a független média és a civil szervezetek képében. Az elemzés antiliberális kísérletként határozza meg az orbáni hatalomgyakorlás lényegét, kiemelve, a Fidesz úgy szabta át a választási rendszert, hogy az neki minél kedvezőbb eredményt garantáljon. A cikk a rendszert meghatározó kulcskérdésként értékeli a médiához fűződő viszonyt, megemlítve a Figyelő áthangolását és a Népszabadság bezárását mint konkrét példákat.

Ugyancsak a Polityka közölte Lukasz Lipinski publicisztikáját, aki a magyar választás tanulságait vonja le annak fényében, hogy egy ideje a magyar és a lengyel politikai szcéna változásai sok tekintetben hasonlóságot mutatnak. Lipinski felhívja a figyelmet, hogy dacára a vártnál is nagyobb mértékű Fidesz-győzelemnek, azok száma is jelentősen nőtt, akik komoly ellenérzéseket táplálnak a jelenlegi – szavaival – nem liberális demokráciával szemben, amit a hódmezővásárhelyi időközi polgármester-választás is megmutatott. A nagyarányú győzelem és a Fidesz stabil támogatottsága a cikk szerzője szerint azért talányos, mert rendkívül nagy a korrupció jelenlegi szintje az országban és számos gyanús történet kering a miniszterelnök családjának és körének meggazdagodásáról is. Erről azonban nehezen értesülnek a választók, mivel nagymértékben kontrollálja a helyi médiát.

Szabad sajtó nélkül nincs szabad választás, ezt a régi igazságot a cikkíró szerint megerősíti a mostani magyar országgyűlési választás is, ahogy azt is világosan megmutatta, hogy az ellenzéki erőknek jóval hamarabb meg kellett volna kezdeniük az egeztetéseket az összefogáshoz, és ezt azoknak a lengyel pártoknak is érdemes végiggondolniuk, amelyek ki akarják ebrudalni a hatalmából a jelenleg kormányzó Jog és Igazságosságot (PiS). Lipinski szerint bár eddig még nem vágtak bele, de könnyen elképzelhető, hogy ha tartósan gyengélkedik a PiS (mostanában ugyanis látványosan csökkent a párt népszerűsége), megnőhet a kísértés, hogy orbáni módra szabályozza újra a jelenleg érvényes lengyel választási rendszert.

A Newsweek lengyel kiadása megemlíti, hogy a választási győzelem után Orbán Viktor a lengyeleknek és külön a PiS-elnök Jaroslaw Kaczynskinek is megköszönte a támogatást. A cikk kitér arra is, a vereség lemondások sorát indítja el az ellenzéki oldalon.

Magyar Nemzet hírlevél Legizgalmasabb cikkeink naponta egyszer az ön e-mail-fiókjában! Ez az emailcím nem érvényes

Az ideológiailag nehezen meghatározható (hol liberális, hol jobboldali) Wprost című hetilap oldalán publikált összegzés ismerteti a lengyel miniszterelnök, Mateusz Morawiecki Orbán Viktornak címzett gratulációját. Morawiecki többek között azt írta magyar kollégájának, hogy a reform útja sohasem egyszerű, ám a társadalom többségének támogatása jelzi, hogy megérte vállalni a nehézségeket.

Lengyelországnak nagykoalícióra van szüksége a demokrácia védelmében és azért, hogy visszatérjen a jogállamiság – ezt nyilatkozta a magyar választás kapcsán Leszek Balcerowicz egykori miniszterelnök-helyettes, írta meg a Rzeczpospolita konzervatív napilap. A világszerte közismert közgazdász egy személyben rengeteget tett azért működése idején (Bokros Lajoshoz hasonlóan az ő neve is összeforrt a terv szóval), hogy Lengyelország kikecmeregjen a rendszerváltás utáni gazdasági sokkból, még ha lépései a társadalom meghatározó részéből heves ellenállást váltottak is ki. Balcerowicz a Facebook-oldalán írt arról a magyar választásra reflektálva, hogy Orbán 2010 óta jóval mélyebben beágyazta pártját a társadalomba, mint a PiS, de hogy utóbbit minél gyorsabban el lehessen távolítani a hatalomból, ahhoz nagyobb mobilizációra van szükség. A másik tanulság szerinte az, hogy Orbán a médiát is sokkal inkább uralja, mint a lengyel kormánypárt, ezért is fontos úgy védeni a média szabadságát, mint a szemünk fényét. A neves közgazdász megjegyzi azt is, mind Orbán, mind a PiS az európai gazdaság jelenlegi boomjából profitál, ugyanakkor a magyar miniszterelnök gazdaságpolitikája sokkal józanabb, mint a lengyel kormányzó erőé.