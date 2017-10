A lóverseny és a fogadás segít túlélni az észak-koreai rezsimnek

Bár nem olyan régen még három év kényszermunka járt az illegális szerencsejátékért Észak-Koreában, vasárnap már több futamot is rendeztek egy lóversenyen a fővároshoz közeli Mirim lovasklubban, és az eredményre – a hivatalos hírügynökség és az állami tévé beszámolói szerint – fogadni is lehetett.

A lovasklub az egyik zászlóshajója az országot vezető Kim Dzsongun fejlesztéseinek, aki az elmúlt években vidámparkot, strandot és egyéb, korábban luxusnak számító létesítményt is felavatott. A cél látszólag a bezárkózó diktatúra népének szórakoztatása, de valójában anyagi okai vannak.

A nukleáris tesztek és rakétakísérletek miatt szankciókkal sújtott ország egyre nehezebben jut hozzá valutához, mivel gyakorlatilag már semmilyen termékét nem tudja eladni. Korábban már létrehoztak két kaszinót is, egyet Phenjanban, egyet pedig a kínai határon – természetesen a kínai vendégekre alapozva. Terveztek továbbiakat is, de az ENSZ-szankciók miatt nem találtak partnert.

A jólétinek tűnő létesítményekkel azonban az állam megcsapolhatja azokat a vagyonokat, amelyek az óvatos gazdasági nyitásnak köszönhetően keletkeznek. A magánpiacon meggazdagodott észak-koreaiak el is akarják költeni a pénzüket olyan dolgokra, amelyekre korábban nem lehetett: hamburgert esznek, vásárolnak, és most már fogadhatnak is a lóversenyen. Dél-koreai elemzők szerint az ilyen, a magánvagyonokat lefölöző trükkök miatt nem omlott még össze az északi gazdaság.