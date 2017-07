A magyar kormány régi barátja hasonlította Orbán Viktort Winston Churchillhez

Az MTI Newsweek-szemléje nyomán derült ki, hogy mit írt minap a Twitterre az amerikai képviselőház egyik iowai tagja, Steve King. A republikánusok Tea Party nevű irányzatának tagja egy, a magyar kormány sorosozásáról szóló hír mellé fűzött kommentárjában azt írta, Orbán Viktort „a történelem a nyugati civilizáció Winston Churchilljeként fogja feljegyezni, ha a nyugati civilizáció túléli a kulturális öngyilkosságot”.

A hasonlat önmagában is érdekes, hiszen Churchill is a nyugati civilizáció tagja volt, ez olyan, mintha Dzsudzsák Balázsra azt mondanánk, hogy a futball Cristiano Ronaldója. Mindenesetre a Newsweeknek reagált a King-tweetre a Soros Györgyhöz kötődő Közép-európai Egyetem (CEU) rektora, Michael Ignatieff. – Churchill nem húzott hasznot a King által képviselt kulturális pesszimizmusból, az emberek optimizmusáért szerették és szeretik ma is – válaszolta a lapnak e-mailben.

A kormány barátja

Időnként előfordul, hogy marginális nyugati radikális politikusok méltatják a magyar miniszterelnököt. Ugyanakkor mielőtt „hasra esnénk”, nem árt megnézni, mit érdemes tudni arról, aki a kedves szavakat mondta – jelen esetben Steve Kingről. Róla leginkább azt, hogy szoros kapcsolatban áll a magyarokkal. Tagja a Magyar–Amerikai Kongresszusi Fórumnak, a közelmúltban találkozott magyar politikussal és a kormány lobbistájával, valamint járt a washingtoni nagykövetségen. Utóbbi Donald Trump megválasztása után, januárban történt, ahol a kongresszusban működő magyar–amerikai fórum tagjainak nevében arról beszélt, reméli, hogy az új elnökkel sokat fognak javulni a két ország kapcsolatai (arról, hogy ez mennyire nem lett így, itt írtunk, itt pedig vezércikket szenteltünk a témának).

A Miniszterelnökség által külföldi lobbistaként fizetett egykori republikánus képviselő, Connie Mack az amerikai igazságügyi minisztériumnak benyújtott április végi, féléves jelentéséből kiderül, hogy találkozott Steve Kinggel február 3-án. Ezt megelőzően nem is nagyon találtunk olyan nyilatkozatot Kingtől, amely Magyarországról szólna, azóta viszont már méltatta a magyar kormányt. A bevándorlásellenességéről is ismert King áprilisban szintén Twitteren közölte: Orbán Viktor „utat mutat” azzal, hogy a „marxista milliárdos Soros” György egyeteme ellen felvette a kesztyűt.

Nyilván az is hozzájárult ahhoz, hogy Orbán Viktorról szép szavak jelenjenek meg az amerikai médiában Steve Kingtől, hogy a politikus június végén találkozott egy magyar parlamenti képviselővel is. Az Országgyűlés fideszes alelnöke, Gulyás Gergely háromnapos látogatást tett Washingtonban, amelynek során az MTI híre szerint egyeztetést folytatott mások mellett Steve Kinggel is. Gulyás akkor bejelentette, ősszel várhatóan kétpárti kongresszusi delegáció érkezik Magyarországra, a fentiek alapján meg lennénk lepve, ha King nem lenne az utazók között.

Mindenesetre a kormánypárti sajtó igyekezett örömhírként világgá kürtölni King Orbán Viktorról és Winston Churchillről mondott szavait. Azonban nemcsak a fentiek, hanem az alábbiak miatt is kérdéses, hogy büszkeséggel kell-e eltöltsön minden magyart, hogy egy ilyen politikus dicsérte hazánk kormányfőjét.

István, a király – a szélsőjobbos hős

A politikust egyébként 2007-ben említette először az MTI, akkor nyújtott be egy törvényjavaslatot egy oklahomai szenátorral közösen arról, hogy tegyék az Egyesült Államok hivatalos nyelvévé az angolt – ez máig nem történt meg, az USA-nak nincs hivatalos nyelve. Később melegházasságot ellenző politikusként tűnt fel King az MTI híreiben: 2011. júliusi felszólalásában ironizálva azt mondta, elvben a szülők és gyermekeik közötti házasságot is engedélyezni lehetne. Később Trump elnök mellett szólalt fel, szerinte szándékosan szivárogtatnak információkat a hírszerzés berkeiből a nagy liberális amerikai lapoknak.

Márciusban arról értekezett, hogy a migrációval akarják tönkretenni a nyugati civilizációt. A holland radikális Geert Wilders dicsérete mellett leszögezte, „mások csecsemőivel nem állíthatjuk helyre a mi civilizációnkat”. Ezen kijelentések jól rezonáltak az amerikai szélsőjobboldalon, a képviselőt István, a királyként kezdték emlegetni. A híres amerikai szélsőjobboldali Richard Spencer – akit 2014-ben fajvédő konferencia szervezőjeként elfogtak Budapesten – honlapján, az Altright.com-on például a fenti szavak után azt írták Kingről, hogy sokkal inkább az ő emberük, mint Donald Trump. A Fehér Ház is érezte a szavak súlyát, ezért Sean Spicer nemrég távozott szóvivő közölte, Trump nem osztja ezt az álláspontot. Májusban kiderült, hogy King is tagja annak a kongresszusi küldöttségnek, amely a balkáni térségben járt tanulmányúton.

King igyekszik az európai szélsőjobboldallal is jó viszonyt ápolni. Így például tavaly októberben a francia Nemzeti Frontot vezető Marine Le Pennel fotózkodott – ezzel ő lett az első választott amerikai politikus, aki találkozott a későbbi elnökválasztás ezüstérmesével. Egy hónappal korábban a német Alternatíva Németországnak akkori vezetőjével, Frauke Petryvel, valamint a holland Szabadságpárt elnökével, Geert Wildersszel találkozott. Nem sokkal később, tavaly decemberben pedig azon búslakodott, hogy az osztrák Szabadságpárt jelöltje, Norbert Hofer csupán a második helyre futott be az elnökválasztáson.