A magyar kormánynak is üzent évértékelőjén Jean-Claude Juncker

Az európai uniós tagállamok minden esetben kötelesek végrehajtani az Európai Bíróság jogerős ítéleteit, és az alapjogok csorbulásával jár, amennyiben ez nem így történik – szögezte le szerdai évértékelő beszédében Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke. Hozzátette, a tagországok ellátták az uniós bíróságot azzal az illetékességgel, hogy a legfelsőbb fokon döntsön. „Aki nem kompromisszumkész, az nem képes a demokráciára és nem Európa-képes” – mondta, hozzátéve, az Európai Unió nem állam, de legyen jogállam – írja az MTI.

Mint ismeretes, az Európai Unió Bírósága múlt szerdán utasította el a magyar és a szlovák keresetet, amelyet a 2015 szeptemberében a belügyminiszterek tanácsában születő, 120 ezer menedékkérő áthelyezéséről szóló határozat ellen nyújtottak be. Orbán Viktor miniszterelnök pénteki rádióinterjújában erre úgy reagált: „Tudomásul vesszük az Európai Bíróság kvótaügyben hozott ítéletét, de az nem ok arra, hogy megváltoztassuk a migránsokat elutasító bevándorláspolitikánkat.”

Az Európai Bizottság elnöke azt is mondta, elfogadhatatlan az élelmiszerek eltérő minősége az Európai Unión belül, és nem megengedhető, hogy az állampolgárok bizonyos országokban azonos márkanév alatt gyengébb minőségű élelmiszereket kapjanak. „Nem lehetnek másodrangú fogyasztók, a szlovákok nem érdemelnek kevesebb halat a halrudacskában, a magyarok nem érdemelnek kevesebb húst a húsételekben” – emelte ki, hozzátéve, az európai jog ezt már most is tiltja, a nemzeti hatóságokat kell a megfelelő jogosítványokkal ellátni az illegális gyakorlatok megszüntetéséhez.

Juncker emellett kiemelte: mielőbb meg kell kezdeni a szabadkereskedelmi tárgyalásokat Ausztráliával és Új-Zélanddal. Hozzátette, hogy az egyeztetések megindításának jóváhagyására fogja kérni a tagállami vezetőket.

Az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülésén kijelentette: a tárgyalásokat le szeretné zárni a bizottság mandátumának végéig, 2019-ig. A brüsszeli testület elnöke emellett az átláthatóság fontosságát hangsúlyozta. Mint mondta, a nemzeti és regionális parlamenteket már a tárgyalások első napjától tájékoztatni kell.

Juncker azt mondta, tíz évvel a gazdasági válság kirobbanása után megfordult a szélirány, Európa „vitorláit ismét dagasztja a szél”, ezért ki kell használni a mostani lendületet egy erősebb, egységesebb, demokratikusabb unió létrehozására.

Minden egyes tagállamban jól érezhető, hogy Európa új lendületet vett, az EU gazdasági növekedése az utóbbi időben az Egyesült Államok bővülését is meghaladja – fűzte hozzá. Közölte, hogy a munkanélküliség szintje kilenc éve nem volt ilyen alacsony, nyolcmillió új munkahely jött létre, és így 235 millióan dolgoznak az Európai Unióban, ami példa nélküli.

Az Independent beszámolója szerint az Európai Bizottság elnöke kitért arra is: a britek bánni fogják, hogy úgy döntöttek, kilépnek az Európai Unióból. Emellett közölte, azt szeretné, ha Európai Bizottság és az Európai Tanács elnöksége egy poszt lenne.