A nagyhatalmak megakadályoznák a történelmi népszavazást

Az iraki legfelső bíróság hétfőn felfüggesztette a Kurd Regionális Kormány (KRG) által szeptember 25-ére tervezett függetlenségi referendum előkészületeit. A döntést számos, a népszavazás előkészületeinek leállítására vonatkozó, a voksolást alkotmányellenesnek nevező beadvány elbírálása után hozta meg a testület. A felfüggesztésre hívott fel előzőleg az iraki kormányfő is. A függetlenedés többi nagy ellenzője az Egyesült Államok, Irán és Törökország. A függetlenedés mellett eddig egyedül Izrael állt ki.

Maszúd Barzani, a KRG vezetője az Al-Dzsazíra pánarab hírtelevíziónak úgy nyilatkozott, egy, az igenek többségét hozó referendum nem jelentené az észak-iraki területek azonnali elszakadását, csupán azt, hogy az autonómiát élvező terület tárgyalássorozatot indít erről Bagdaddal. Törökország a jelek szerint azonban nem hisz az ilyenfajta kijelentéseknek, a török hadsereg az iraki határ közelében, Délkelet-Törökországban hétfőn előre be nem jelentett hadgyakorlatba kezdett, demonstrálva, hogy bármilyen eshetőségre meglenne a válasza.

Az észak-iraki Kurdisztán múlt pénteken hagyta jóvá, hogy a kurdok szeptember 25-én népszavazást tartsanak a függetlenségről. Ellenben a központi iraki kormány már korábban is egyértelműsítette, hogy nem tetszik neki a függetlenségi mozgolódás. Az iraki kormányfő a múlt hétvégén kijelentette, kész katonai eszközökkel is beavatkozni, ha a kurd régió tervezett függetlenségi népszavazása erőszakba torkollik.

Nagy a tét, a kurdisztáni főváros, Erbil térségében elterülő nagy olaj- és gázmezők feletti rendelkezés stratégiai fontosságú Bagdadnak. És bár Moszkva is jelezte, hogy az iraki állam egységét és területi integritását támogatja, az is egyértelműen látszik, hogy a politikai állásfoglaláson túl dübörögnek a nagyhatalmak üzleti érdekei is a térségben. A Rosznyefty orosz olajipari óriás épp hétfőn, a legfelső bíróság döntésével párhuzamosan jelentette be, hogy tárgyalásokba kezdenek az iraki kurd autonóm terület kormányával, és az év végén megállapodást írnak alá az orosz részvételről egy gázvezeték-építési projekt finanszírozásában. A bejelentés szerint a kurdok Törökország és Európa nagy gázszállító partnerévé is válhatnak. Az észak-iraki Kurdisztán 2014 óta exportál kőolajat a központi iraki kormánytól függetlenül.