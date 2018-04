A németek nem gondolták, hogy lőni is fognak a fegyvereikkel

Miközben Angela Merkel német kancellár elfogadhatatlannak nevezte a török hadsereg támadásait az észak-szíriai kurdok ellen, kormánya további Törökországba irányuló fegyverexportot hagyott jóvá. Amióta idén januárban megkezdődött a török Olajág hadművelet, német hadiipari cégek több mint négymillió euró összegben szállítottak fegyvert és tankokat Törökországba. 2017 decembere óta a Törökországba irányuló német fegyverexport összege a tízmillió eurót is meghaladta. Noha a külügyminisztert a szocdemek adják Heiko Maas személyében, aki vonakodik nemzetközijog-sértésként értékelni a török hadsereg afríni offenzíváját, pártjának frakcióvezető-helyettese, Rolf Mützenich szerint nem zárható ki, hogy az újonnan eladott fegyvereket Ankara a kurdok ellen veti be.

A fegyverexportot leghatározottabban a szélsőbaloldali, ellenzéki Die Linke ítéli el. Az, hogy kiderültek a fegyverexport számai, szintén nekik köszönhető, ugyanis elérték, hogy a berlini külügyminisztériumnak nyilvánosságra hozza a kormány által jóváhagyott fegyverszállítmányokat. Sevim Dagdelen, a Die Linke török származású képviselője szerint a berlini kormány azért nem hajlandó a török offenzívát nemzetközijog-sértésnek nyilvánítani, mert akkor nem mondhatna igent a további fegyverexportra.

Márpedig a német hadiipar az egyik leggyorsabban növekedő ágazat, amely erősen kötődik mind a szociáldemokratákhoz (SPD), mind a kereszténydemokratákhoz (CDU). Amikor Merkel a liberálisokkal (FDP) közösen kormányzott, folyamatosan estek vissza a német hadiipar számai. Ezzel szemben az előző nagykoalíció idején 25 milliárd euróra nőtt összesen a fegyverexport értéke, ami 21 százalékos növekedés a 2009 és 2013 közötti állapotokhoz képest. A Merkel-kormány a szeptemberi választások után is még ügyvezető kabinetként majdnem kétmilliárd euró összegben engedélyezett fegyverszállítmányokat – elsősorban Európán, sőt a NATO-n kívüli országokba. Csak 2017 őszén német cégek, a berlini kormány engedélyével, például majdnem 300 millió euró értékű fegyvert juttattak Egyiptomba. Különösen abból lett nagy botrány, hogy 148 millió eurónyi összegben Szaúd-Arábia is vásárolhatott német fegyvereket, amelyeket a Die Linke és a Zöldek képviselői szerint Jemenben vetett be. A szaúdi fegyverexportot csak idén év elején állította le a Merkel-kormány.

Németországban ma szigorú szabályok vonatkoznak arra, hogy kinek és milyen célból lehet fegyvereket szállítani. A fegyverexportot előzetesen jóvá kell hagyatni a kormánnyal. Fegyvert elvileg csak akkor szabad eladni, ha német biztonsági érdeket szolgál és/vagy egy konfliktus megelőzését. Ám a török vagy szaúdi üzletek mutatják, hogy e szabályozás nagyon tágan értelmezhető. A német kormány például úgy véli, hogy noha Törökország ma háborúban áll, nem bizonyítható, hogy német fegyvereket vetne be. A hadi felvételeken persze egyértelműen láthatóak például a német Leopard–2 tankok, amelyeket a török hadsereg Észak-Szíriában is használt. A török kormány viszont azt állítja, hogy a német fegyverekkel a NATO külső határait védik.

