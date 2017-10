A Nemzetközi Valutaalap Venezuela megmentésén dolgozik

Venezuela gazdaságának összeomlását latolgatva a Nemzetközi Valutaalap (IMF) olyan mentőcsomag összeállítását készíti elő, mely a Financial Times értesülése szerint évi mintegy 30 milliárd dollárra rúghat, legalábbis ennyire lenne szüksége az országnak, melynek jelenleg nincs hivatalos kapcsolata az IMF-fel.

A lap elemzőkre hivatkozva írta, hogy Venezuela adósságának az átalakítása minden idők egyik legnagyobb kihívása lehet. Szakértői vélemény szerint „ezt úgy kell elképzelni, mint ha Argentína pénzügyi-gazdasági gondjait összeadnánk Görögországéval”. Caracas 2007-ben szakította meg kapcsolatait az IMF-fel, melynek azóta sem volt módja ellenőrizni a helyszínen a gazdaság állapotát. Jelenleg csak alacsony szintű kormányzati tisztviselők adnak – ha adnak egyáltalán – választ az IMF által feltett kérdésekre – írja az MTI.

Az IMF illetékesei ugyanakkor azt is elmondták, hogy még nem eldöntött a mentőcsomag kapcsán, de a piacnak időben fel kell készülnie azokra az eseményekre, amelyek elindulhatnak Venezuela összeomlásával. Venezuela a legsúlyosabb politikai, gazdasági és társadalmi válságával küszködik. Noha hatalmas olajkészletekkel rendelkezik, az olaj árának esése és sorozatos hibás gazdasági döntések miatt megroggyant, mivel az olajon kívül szinte semmi mást nem exportál. Az IMF egyelőre tehetetlen, ugyanakkor szorosan figyelemmel követi, hogy a venezuelai válság milyen hatást fejt ki a szomszédos országokban. Venezuelában energiahiány is van, alapvető termékek váltak hiánycikké, az infláció pedig idén 720 százalék, jövőre pedig 1660 százalék is lehet az IMF előrejelzése szerint. Venezuela GDP-je 2013 óta 27 százalékkal csökkent, a devizatartalék jelentős zsugorodása miatt az elmúlt 5 évben csaknem 80 százalékkal esett vissza Venezuela importja.