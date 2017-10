A nyugdíjas könyvelő, aki az USA legvéresebb tömegmészárlását követte el

Sohasem adott hangot erős vallási vagy politikai nézeteknek, nem voltak dühkitörései, szívesen beszédbe elegyedett az emberekkel, „nagyon barátságos” volt – így jellemezték szomszédai a 64 éves Stephen Craig Paddockot, aki helyi idő szerint vasárnap este a Mandalay Bay Hotel és Kaszinó 32. emeletéről zúdított golyózáport egy szabadtéri koncert résztvevőire, kioltva legalább 59 ember életét, és százakat megsebesítve. Bár egyre több információ lát napvilágot a férfiról, a beszámolók alapján egyértelmű: senki sem gondolta volna, hogy a már nyugállományba vonult könyvelő ilyen vérengzésre készülhet.

Stephen Paddock 1953-ban született, és 2016-ban költözött a Nevada állambeli Mesquite-be. Kétszer elvált, jelenlegi barátnője – a 62 éves Marilou Danley – az eset idején nem tartózkodott az Egyesült Államokban, ismerősei szerint a nő a Fülöp-szigeteken volt.

Paddock büntetlen előéletű, és úgy tudni, orvosi kezelés alatt sem állt. Egyébként Alaszkára érvényes vadászengedéllyel bírt, és – bár már lejárt – korábban pilótaengedélye is volt. Gyermekkorát a kaliforniai Sun Valley-ben töltötte. Többféle munkakörben is kipróbálta magát, egyebek mellett könyvvizsgálóként és ingatlankezelőként is dolgozott.

Édesapja azonban nem volt makulátlan életű. Patrick Benjamin Paddock fegyveres bankrablás miatt börtönben ült. Húsz évet kapott, ám a hatvanas években megszökött, és egy időben az FBI legkeresettebb bűnözői közt tartották számon. Az FBI egyik, az interneten fellehető leírásában az szerepelt, hogy Patrick Paddock nagyon veszélyes ember, fegyvere van, pszichopata jellemvonásokat mutat, és öngyilkos hajlamai vannak. Miután fény derült tetteire, szomszédai az akkori híradások szerint úgy vélekedtek: hihetetlen, hogy a 34 éves üzletember ilyen bűncselekményeket követett el. Végül lekerült az FBI „Top 10-es listájáról”, aztán feltételesen szabadlábra helyzeték, miután az FBI besúgója lett.

Stephen Craig Paddock testvére, Eric Paddock azt mondta, apjukat nem igazán ismerték, őket és két testvérüket édesanyjuk nevelte fel. A vasárnapi támadás elkövetője ismeretlen volt a hatóságok előtt, a Las Vegas-i rendőrség tájékoztatása szerint mindössze egy közlekedési szabálytalanság volt a rovásán. Öccse azt is közölte: Stephen normális életet élt, és semmi nem utalt arra, hogy ilyen támadást tervez. „Gyermekkoromban ő volt a legkevésbé erőszakos ember a családban” – nyilatkozta a New York Timesnak.

Arról is beszámolt: fivére azért költözött Nevadába, hogy kaszinózhasson, az államban ugyanis legális az online szerencsejáték, de alapvetően gazdag ember volt, csak szórakozásként foglalkozott ezzel. A rendőrség szerint viszont Paddock – csakúgy, mint annak idején az apja – szerencsejáték-függő volt.

Az NBC News kaszinók vezetőitől és bűnüldöző szervektől úgy tudja, Stephen Paddock nagy összegekkel kaszinózott. Egy forrás szerint például esetenként több mint 10 ezer dollár összegben játszott. Azt nem tudni, vesztes vagy nyertes tranzakciókra került sor.

„Multimilliomos” – jellemezte bátyját. Mint mondta, Stephen ingatlanok felújításából és eladásából szerezte pénzét. A rendőrség cáfolta, hogy milliói lettek volna, azt azonban megerősítették, hogy tehetős volt, a pénz pedig vélhetően szerencsejátékból származott. A The Washington Post című lap – rendőrségi forrásokra hivatkozva – azt közölte, hogy Paddock a tett elkövetése előtt nem sokkal nagy összegeket utalt át egyik számlájáról a másikra.

Eric Paddock úgy tudja, fivére csak pisztolyokat tartott, esetleg puskát, de nem voltak automata fegyverei. Ezzel szemben a rendőrség a hotelszobában, ahonnan Paddock tüzelni kezdett, 23 lőfegyvert talált, amelyek közül több is távcsővel volt felszerelve. További 19 lőfegyver, több ezer lőszer és robbanóanyagok is előkerültek Mesquite településen lévő házából. A fegyverek némelyike automata vagy félautomata volt, feltehetőleg a férfi maga alakította át.

Stephen Paddockot a lövöldözés után holtan találták a szobájába behatoló taktikai rendőregységek. Még tart a kommandósokra erősített kamerák felvételeinek elemzése arra vonatkozóan, hogy Paddock vajon öngyilkos lett, vagy a rendőrökkel folytatott tűzharcban vesztette életét.