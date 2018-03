A oroszok nemkívánatos szervezetté nyilvánítottak egy amerikai alapot

Az igazságügyi minisztérium közlése szerint „az alapvető emberi szabadságjogokat, valamint az orosz állampolgárok alapvető szabadságjogait megsértő szervezetek elleni intézkedésekről szóló szövetségi törvénnyel összhangban, az orosz főügyész helyettesének döntésére” a GMF felkerült az Oroszországban nemkívánatos tevékenységet végző civil szervezetek listájára.

A tárca közleményében nem indokolta döntését, hogy pontosan miért került tiltólistára a transzatlanti kapcsolatokkal foglalkozó alap, amelyet 1972-ben, a Marshall-terv 25. évfordulójának alkalmából, a nyugatnémet kormány adományából hoztak létre.

Oroszországban jelenleg 14 nemzetközi szervezet működését nyilvánították nemkívánatosnak. A lajstromra legutóbb 2017 júniusában került fel a román The Black Sea Trust for Regional Cooperation, korábban pedig a brit Nyílt Oroszország (Otkritaja Rosszija) civil szervezet, illetve az amerikai kongresszus társfinanszírozásában működő Nemzeti Demokráciaalapítvány (National Endowment for Democracy), a Nyílt Társadalom Intézet Segítségnyújtási Alapítvány (OSI Assistance Foundation), a Soros Alapítványként is emlegetett Nyílt Társadalom Alapítvány (Open Society Foundation), a Gazdasági és Jogállami Fejlődés Orosz–Amerikai Alapja (U.S. –Russia Foundation for Economic Advancement and the Rule of Law), valamint a Nemzetközi Kapcsolatok Nemzeti Demokrata Intézete (National Democratic Institute for International Affairs).