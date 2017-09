A rendőr mint az öngyilkosság eszköze?

Óriási felháborodást keltett az Egyesült Államokban Scout Schultz, az alternatív szexuális identitású (nem heteroszexuális) fiatal aktivista ügye, aki rendőrségi lőfegyverhasználat áldozatává vált a Georgia állambeli Atlantában. Az intézkedés idején a 21 éves egyetemista kést szorongatott a kezében, és azt üvöltözte, hogy „Lőjenek le!” – ám pisztoly nem volt nála. Schultz a kést többszöri rendőri felszólítást ellenére sem akarta letenni, eztán lőtték meg, éppen a szívén. A találat után hiába szállították rögvest kórházba, ott életét vesztette. A biotechnológia szakirányon tanuló egyetemistának kiváló eredményei voltak, mégsem volt elégedett az életével, depresszióval küzdött.

Schultz többször is próbálkozott öngyilkossággal, így elképzelhető, hogy azt a rendőrök segítségével szerette volna véghez vinni. Az áldozat édesanyja szerint azonban a rendőrök túl drasztikus módszert választottak fia megfékezéséhez – egy paprikaspray vagy sokkoló bőségesen elegendő lett volna, az egyenruhások azonban úgy gondolták, „nem volt más választásuk”. Az esetről videofelvétel is készült. Jól látható rajta, hogy a diák késsel a kezében járkál, egészen lassan, körülötte pedig több rendőr is lövésre készen tartotta a fegyverét, egyikük szájából pedig el is hangzott: „Senki nem akar bántani”.

Az egyetemistáról hétfőn emlékeztek meg a Georgiai Műszaki Egyetemen, közel háromszázan jelentek meg a rendezvényen, az emberi jogok elkötelezett harcosaként méltatva Schultzot. Az államügyészség vizsgálatot indított az ügyben.

Az elmúlt évek során nem ez az első eset, hogy valaki rendőri túlkapás miatt veszíti életét az Egyesült Államokban, noha a legtöbb ehhez hasonló incidens alkalmával enyhébb eszközöket is alkalmazhattak volna az intézkedés alá vontakkal szemben. Schultz tragédiája közel egy időben történt azokkal a missouri állambeli St. Louisban megrendezett demonstrációkkal, amelyekre egy afroamerikait lelövő volt rendőr, Jason Stockley bírósági felmentése miatt került sor. A tüntetők téglákkal és üvegekkel támadtak a hatóság embereire, és ablakokat törtek be. Stockley még 2011-ben lőtte le a 24 éves Antony Lamar Smitht, a bíróság ítélete szerint önvédelemből. Smith akkor halt meg, amikor autójával próbált elmenekülni a letartóztatására érkező rendőrök elől. Stockley a tárgyalások során azt mondta, azért lőtt, mert életveszélyben érezte magát – a felvételek alapján annyira, hogy ötször is elsütötte a fegyverét, miközben azt ordította, hogy „Megölöm ezt a sz*házit”.

Az amerikai média és a közvélemény jelentős százaléka látja úgy, hogy az ilyen esetek mögött csupán az előítéletek húzódnak, de a probléma ennél jóval összetettebb. Amerikában a legmagasabb ugyanis az egy főre eső fegyverek száma – száz emberre csaknem kilencven lőfegyver jut, így itt a legvalószínűbb, hogy egy rendőr valaki olyannal találja magát szemben, akinek szintén van pisztolya. Nincs általános ellenőrzés, nincs biztonsági oktatás, és nem kell speciális tárolóban tartani a fegyvereket, tehát szinte minimálisak az elvárások a fegyvertartó állampolgárokkal szemben. Beleértve ebbe a kiskorúakat is, akik egészen könnyen hozzájuthatnak a szüleik pisztolyához – így ők is gyakran esnek a rendőrök áldozatául. Emellett természetesen rengeteg öntudatlan beidegződés is rögzült a hatóság embereiben, akik szinte másodpercek alatt döntenek a lövés mellett, még ha nem is élet-halál helyzetről van szó, a kutatások szerint gyakran puszta félelemből.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelenik meg. A megjelenés időpontja: 2017.09.19.