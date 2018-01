A skót kormány szerint milliárdokba kerülne Skóciának a kemény brexit

A skót kormány hétfőn közzétett 58 oldalas tanulmánya az MTI összefoglalója alapján több forgatókönyv-változatra is tartalmaz gazdasági számításokat. A legkedvezőtlenebb szerint, amely a kemény brexit következményeit modellezi, 2030-ra a skót hazai össztermék (GDP) értéke 8,5 százalékkal maradna el attól a szinttől, amelyet a skót gazdaság folytatódó EU-tagság esetén abban az évben elérhetne.

Ez a forgatókönyv azt feltételezi, hogy Nagy-Britannia és az EU kereskedelmére a brit EU-tagság megszűnése után a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) szabályrendszere lép életbe, ami vámok, illetve nem vámjellegű egyéb akadályok megjelenését jelentené.

A skót kormány tanulmányában rávilágított, e forgatókönyv esetén 12,7 milliárd font (több mint 4400 milliárd forint) veszteség érné a skót gazdaságot 2030-ig. Ez annyi, mintha minden skót évente 2300 font jövedelemtől esne el a következő tizenkét évben – áll a tanulmányban.

Az elemzés külön kitér a Skóciában dolgozó külföldi EU-munkavállalókra, annak kapcsán, hogy a brit kormány az Európai Unió egységes belső piacáról is ki akar vonulni. London ugyanis nem kívánja tartani magát az unión belüli szabad munkaerő-áramlás kötelméhez, márpedig az egységes belső piaci tagság egyik feltétele ez.

A skót kormány úgy számolt, a Skóciában dolgozó külföldi EU-állampolgárok egyenként átlagosan 34 400 fonttal, együtt összesen 4,42 milliárd fonttal járulnak az éves skót GDP-értékhez, és mindegyikük átlagosan 10 400 font éves többletbevételhez juttatja a skót költségvetést.

A skót kormány már korábban is jelezte, hogy mindenképpen marasztalni szeretné a Skóciában dolgozó külföldi EU-munkavállalókat.

Nicola Sturgeon skót miniszterelnök nemrégiben bejelentette, hogy ha a brit kormány térítéshez köti a külföldi EU-állampolgárok nagy-britanniai tartózkodási jogának garantálását a brit EU-tagság megszűnése után, a skót kormány ezt a költséget kifizeti a skót közszolgáltatási szektorban, például az állami egészségügyben dolgozó uniós munkavállalóknak.

A brit kormány úgy tervezi, a külföldi EU-munkavállalók tartós nagy-britanniai letelepedésére szóló engedély nem kerül majd többe a brit útlevelek kiállításáért felszámolt illetéknél. A brit útlevélért jelenleg 72,5 fontot (26 ezer forintot) kell fizetni.

Néhány hete külön statisztikai tanulmányt tett közzé a skót kormány a Skóciában dolgozó uniós munkavállalókról. Ebben kimutatta, hogy az elmúlt tizenkét hónapban átlagosan 209 ezer külföldi EU-állampolgár élt Skóciában. Többségük, 59,3 százalékuk az Európai Unióba 2004-ben felvett közép- és kelet-európai országokból, köztük Magyarországról érkezett.

A Skóciában élő 16 év feletti külföldi EU-állampolgárok közül 128 400 állt alkalmazásban. Ők adták a teljes skót munkaerő 5 százalékát, és körükben 76,8 százalék volt a foglalkoztatottsági ráta, vagyis meghaladta a munkaképes korú teljes skót lakosságra vetített 73,3 százalékos átlagot.

A közép- és kelet-európai EU-állampolgárok skóciai foglalkoztatottsági rátája még magasabb, 82,4 százalékos, a régebbi EU-tagországokból Skóciába áttelepült munkavállalóké ugyanakkor csak 70,7 százalék volt az elmúlt egy évben.

A brit EU-tagságról 2016 júniusában tartott népszavazáson országos átlagban a résztvevők 51,9 százaléka a kilépésre, a skótok 62 százaléka viszont a bennmaradásra voksolt.

Mint megírtuk, az Európai Unióban bennmaradó 27 tagállam kormányfői 2017. december 15-én bólintottak rá arra, hogy a brit kilépési tárgyalások a második szakaszba léphessenek. A bejelentés nem okozott meglepetést Brüsszelben, a szakértők egyöntetűen úgy vélték, hogy ezúttal jóvá fogják hagyni a jövőbeli uniós–brit kapcsolatrendszerről, a kereskedelmi viszonyról és az esetleges átmeneti időszakról szóló tárgyalások megindítását.

Theresa May szerint az Európai Bizottság által az EU-tagállamoknak adott útmutatás arra vall, hogy London és az Európai Unió is gyors előrelépést szeretne a brit EU-tagság megszűnése után tervezett átmeneti időszak ügyében. Michel Barnier, a brüsszeli testület brexitügyi főtárgyalója pedig azt mondta: nagyjából másfél évvel az Egyesült Királyság tervezett uniós kilépése után, 2020. december 31-én zárná le a javasolt átmeneti időszakot az Európai Bizottság. Hozzátette, a kiválási egyezményt jövő októberre véglegesíteni kell, hogy a szigetország kilépésének tervezett időpontjáig, 2019. március 29-ig legyen elegendő idő a ratifikációra is.