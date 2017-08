A természetben pihennek a világ vezetői – Továbbra sem tudni, Orbán hol nyaral

A minap Vlagyimir Putyin orosz államfőről kerültek fel a világhálóra olyan fotók és videók, amelyek megörökítették nyaralását. Azt eddig is lehetett tudni, hogy Putyin szeret a vadonban pihenni, hiszen az elmúlt években mindig aktívan kapcsolódott ki valahol Kelet-Oroszországban. Azt azonban nem tudni pontosan, idén mikor vakációzott az orosz elnök Szegej Sojgu védelmi miniszterrel a Tuva Autonóm Köztársaságban, csak annyit, hogy augusztus legelején. Megörökítették, hogy egy szibériai tavon horgászott, úszott, motorcsónakot vezetett, evezett, stégen üldögélt és gyalogtúrázott.

Fotó: Alexei Nikolsky / AFP























Utóbbi időtöltés meglehetősen népszerű a világ vezető politikusainak körében. A G8 további tagjai közül az Egyesült Királyság és Németország legfontosabb embere is a gyaloglás híve. Theresa May brit miniszterelnök három hétre utazott a svájci és olasz Alpokba. Július végén egy olasz szálloda halljában énekelte fennhangon a brit himnuszt, majd Svájcba állt tovább, ahol gyalogtúrákon vesz részt. Augusztus 14-éig nem is tér vissza a Downing Street 10. alatti miniszterelnöki hivatalába. Angela Merkel német kancellár is imád túrázni, ezúttal az olasz Alpokban tölti háromhetes szabadságát. Utóbbi azért is érdekes, mert szeptember 24-én lesz országos választás Németországban – talán magabiztosságáról is árulkodik, hogy három hétre eltűnik. Merkel egyébként nem sokat vesződik a vakációtervezéssel: ötödik éve jár ugyanoda túrázni, ráadásul minden évben lefotózták ugyanabban az öltözetben: világos nadrágban és vörös kockás ingben rója a kilométereket.

A fentiekhez képest nem olyan aktív időtöltést tervez a szabadságát a napokban megkezdő Donald Trump. Az amerikai elnök Merkelhez hasonlóan nem választott túl meglepő úti célt: a New Jersey-ben található golfkomplexumában tölti közel háromhetes szabadságát fiával, Barronnal és feleségével, Melaniával. A helyszínen egyébként beiktatása óta több hétvégét is eltöltött a golfozós kiruccanásai miatt sokat kritizált Donald Trump, akinek távollétében felújítási munkálatokat hajtanak végre a Fehér Házban. Lecserélik például a huszonhét éves hűtési és fűtési rendszert, ez idő alatt senki sem tartózkodik majd az épületegyüttesben az elnöki stábból.

A G8 vezetői közül négyen nem terveznek hosszabb pihenést. Justin Trudeau kanadai miniszterelnök egyelőre nem jelentett be vakációzást, de múlt hét végén a kanadai Sidney-ben kajakozással kapcsolódott ki feleségével. Emmanuel Macron francia elnök már áprilisban jelezte, hogy idén nem a pihenésről szól majd a nyár – van is dolga a nemrég beiktatott államfőnek, hiszen népszerűsége rohamosan csökken, országa pedig reformok híján egyre rosszabb állapotba kerül. Szintén az elfoglaltság indokolja, hogy az olasz és a japán miniszterelnök nem piheni ki magát ezen a nyáron. Paolo Gentiloni olasz kormányfő a migrációs krízisre és a mindig válsághelyzetben lévő olasz belpolitikára kénytelen odafigyelni. Japán kollégája, Abe Sinzó a közelmúltbeli botrányok miatt nem ér rá a pihenésre, kénytelen ugyanis átalakítani a kabinetet, miközben csökken a népszerűsége.

A legmagasabb egyházi személy, Ferenc pápa sem vakációzik. Júliusban hivatalos programjait minimálisra csökkentették, de nem hagyta el Rómát. Elődeivel ellentétben nem pihen a Castel Gandolfó-i pápai nyári rezidencián, hanem készül szeptemberi kolumbiai útjára.

A visegrádi négyek miniszterelnökei közül a szlovák Robert Ficónak sok dolga van manapság, hiszen kormánykoalíciójával kell foglalkoznia:

Nem unatkozhat Beata Szydlo lengyel kormányfő sem, akinek az igazságügyi reform által felkorbácsolt kormányellenes hangulaton kell úrrá lennie. Sem róluk, sem cseh kollégájukról, Bohuslav Sobotkáról nem találtunk olyan információt, hogy nyaralást tervezne. Ám augusztus második felében az osztrák, a cseh és a szlovák kormányfő (slavkovi háromszög) Salzburgban vendégül látja Emmanuel Macron francia elnököt.

Fotó: Székelyhidi Balázs / Magyar Nemzet

Orbán Viktor miniszterelnök ugyanakkor biztosan szabadságon van. A kormányfő augusztus 1-je és 20-a között vakációzik, de nem árulták el, hol. Az azonban ismeretes, hogy Rogán Antal és Trócsányi László miniszterek a Balatonnál nyaralnak, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pedig baráti társasággal Törökországba utazik.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.08.09.