A terror dacára sem kapnak fegyvert a brit rendőrök

Hétköznap délután – a London központjában elhelyezkedő Westminster hidat ilyenkor is ellepi a turisták tömege, ám a utat és a járdát immár középmagas betonkordon választja el. Kicsit odébb gépfegyveres és fegyvertelen rendőrök együtt őrzik a Parlament bejáratát, de ugyanígy egymás mellett állnak gépkarabéllyal felszerelt, és gumibotos egyenruhások a tér túloldalán is. Emlékezetes, márciusban az 52 éves merénylő, Halid Maszud autójával a Westminster hídon gyaloglók közé hajtott, majd amikor elakadt, kiszállt, és a Parlament épülete mellett késsel halálosan megsebesített egy nem felfegyverzett rendőrt. A támadásban összesen négy ártatlan ember halt meg, és többtucatnyian megsérültek. Bár a biztonságiak végeztek a merénylővel, újra felmerült a régi kérdés: miért nincs minden brit rendőr felfegyverezve?

Merthogy nagyon úgy tűnik, hogy London jellegzetes egyenruhásainál a terrortámadások ellenére sem lesz bevett gyakorlat a lőfegyver használata. „Harmincegyezren szolgálnak a rendőrség kötelékében, és a bajtársainknak mindössze 9,4 százaléka visel oldalfegyvert” – magyarázta megkeresésünkre Ken Marsh, a tömörítő Metropolitan Police Federation (MPF) nevű szakszervezet vezetője. Ugyan a márciusi merényletben pont az egyik fegyvertelen rendőrt gyilkolták meg, Marsh világossá tette, hogy ebből nem fog az következni, hogy mindenki pisztolyt kap. Egyrészt emlékeztetett rá, hogy a támadás alkalmával a közvetlen közelben voltak fegyveresek is – minden kiemelt jelentőségű helyen ugyanígy van –, akik aztán végeztek is a merénylővel, másrészt utalt arra, hogy a nehézségek ellenére az 1829-ben alapított rendőri testület továbbra is kiáll a „beleegyezésen alapuló rendfenntartás” mellett. A szakszervezeti vezető azért is áll ki emellett, mert nem akar olyan állapotokat, mint az Egyesült Államokban. Míg 2016-ban a The Guardian szerint az Egyesült Államokban több mint ezer emberrel végeztek a rendőrök, addig Londonban egyetleneggyel sem.

Bár ez elsőre észszerűtlenül hangozhat, a fegyvertelen rendőrök intézményét annak idején pont úgy hozták létre, hogy az tökéletes, demokratikus ellentéte legyen a fegyveres elnyomásnak, és a közösség beleegyezésére építve tartják fenn a rendet. Nem minden egyenruhás ért egyet viszont azzal, hogy ez ma is rendben van. Egy idei felmérés szerint a rendőrök csaknem fele azt akarja, hogy többen viselhessenek oldalfegyvert, háromnegyedük szerint pedig mindenkinek kellene legalább sokkolót magával hordania szolgálatban. Hozzá kell tenni, hogy a speciális egységek létszámát a 2015-ös párizsi terrortámadás-hullám után egyszer már megemelték.

Mikor a londoni biztonsági helyzetről kérdeztük, Ken Marsh azt is elárulta, hogy az egyszerű közrendőrök az utcákon semmiféle feszültséget nem éreztek. „Londonban nincsenek no-go zónák, a rendőreim bárhova bemehetnek, az ilyen területek létéről szóló állításokat butaságnak tartom” – közölte Ken Marsh. A rejtőzködő terrorizmus viszont szerinte is komoly veszélyt jelent a szigetországban akkor, amikor egyre többen térnek vissza a Közel-Keleten hátráló Iszlám Állam soraiból, éppen ezért a titkosszolgálatokra nagy felelősség hárul.

Ugyanakkor részben éppen a titkosszolgálatok hatékony munkája, valamint brit fegyverviselési engedélyek szigorú kiadása miatt a 2005-ös londoni támadássorozattól egészen a közelmúltig nem volt komolyabb terrorcselekmény az Egyesült Királyság területén.

A szigetországban is érezhető azonban a gázolásos merényletek térnyerése, ezeknek a rendőrség a westminsterihez hasonló kordonokkal igyekszik gátat szabni, így védik például a nagyobb szabadtéri rendezvényeket is.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.09.07.