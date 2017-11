A texasi mészáros 450 lövést adott le a templomban

Devin Kelley csaknem 450 alkalommal sütötte el fegyverét a dél-texasi Sutherland Springs baptista templomban, amikor vasárnap, az istentisztelet közben elkövette a 26 halálos áldozatot és 20 sebesültet követelő mészárlást.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A San Antoniótól délre fekvő, négyszáz lelket számláló kis település temploma olyan mértékben megrongálódott, hogy valószínűleg újjá kell építeni.

A helyi hatóságok szerint Sutherland Springs lakóinak négy százaléka életét veszítette a tömegmészárlásban. Nincs olyan család, amelyiknek ne lenne halottja vagy sebesültje, de például a lövöldözés áldozata lett a lelkipásztor 14 éves lánya is. A legfiatalabb áldozat 18 hónapos, a legidősebb 72 éves. Joe Tackitt megyei seriff sajtótájékoztatóján elmondta: vasárnap nem a kongregáció lelkipásztora, Frank Pomeroy tartotta az istentiszteletet, hanem egy vendégpap, Bryan Holcombe, akit elkísért nyolctagú családja is. Mindannyian meghaltak, köztük egy várandós asszony is.

Közben az amerikai légierőnél tart a belső vizsgálat, amelyet azért indítottak, mert a légierő illetékesei nem közölték a rendőrséggel, hogy Kelley-t korábban családon belüli erőszak miatt hadbíróság elé állították, majd elbocsátották. Ha ezt bejelentik, talán elejét lehetett volna venni a vasárnapi öldöklésnek: akkor ugyanis a rendőrségi adatbázis alapján Devin Kelley nem vásárolhatott volna fegyvert. A 26 éves Kelley 2010 és 2012 között volt a légierő tagja: egy új-mexikói katonai támaszpont logisztikai részlegénél dolgozott.

A vasárnapi tragédia nyomán két vita is kibontakozott: az egyik a texasi fegyverviselési szabályokról, a másik pedig általában az amerikai templomok esetleges állandó fegyveres védelméről.

Texasban a kézifegyverek vásárlásához és tartásához nem szükséges külön engedély, a tűzfegyvereket viszont 2014-ig egy szövetségi törvény betiltotta. Miután azonban ez lejárt, nem alkottak róla új törvényt sem Texasban, sem még egy tucatnyi szövetségi államban.

Az ázsiai körúton lévő Donald Trump elnök vasárnap Tokióban azt mondta: éppen a Texasban érvényes szabad fegyverviselésnek tudható be, hogy nem lett még több áldozat. A templom mellett lakó egyik férfi ugyanis a lövéseket meghallva felkapta a saját fegyverét, átrohant a templomba, és feltartóztatta az ámokfutót.